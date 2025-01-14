Рецепт зимнего завтрака: полезная гранола за 30 минут

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В зимние морозы важно начинать день с сытного и полезного завтрака. Юлия Высоцкая предлагает приготовить гранолу с сухофруктами — блюдо, которое подарит энергию и поднимет настроение с самого утра.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Девушка ест гранолу

Ингредиенты

Для приготовления гранолы понадобятся:

Овсяные хлопья — 300 г,

Миндаль — 3 горсти,

Сушёная клюква — 3 горсти (можно заменить изюмом, вяленой вишней или курагой),

Семечки подсолнечника — 2 горсти,

Тыквенные семечки — 1 горсть,

Кунжутные семечки — 2 горсти (можно заменить кокосовой стружкой или сухим имбирем),

Яблочный сок — 120 мл (лучше свежевыжатый),

Растительное масло — 3 ст. л. (без запаха),

Мёд — 1 ст. л. (по желанию).

Как приготовить

Подготовьте смесь. В миске соедините овсяные хлопья, орехи и семечки. Перемешайте. Добавьте жидкие ингредиенты. Влейте яблочный сок, растительное масло и, если нужно, мёд. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты были покрыты жидкостью. Выпекайте. Разогрейте духовку до 160 °C. Выложите смесь на противень, застеленный пергаментной бумагой. Равномерно распределите. Выпекайте 20-25 минут, периодически перемешивая, чтобы гранола подрумянилась равномерно. Добавьте сухофрукты. После остывания добавьте к смеси сушёную клюкву или её замену.

Уточнения

Грано́ла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, как у сухих завтраков. Иногда в смесь добавляют сухофрукты, такие как изюм или финики.



