В зимние морозы важно начинать день с сытного и полезного завтрака. Юлия Высоцкая предлагает приготовить гранолу с сухофруктами — блюдо, которое подарит энергию и поднимет настроение с самого утра.
Для приготовления гранолы понадобятся:
Грано́ла — традиционный для США снэк, а также блюдо для завтрака, содержащее плющеную овсяную крупу, орехи и мёд, иногда рис, которые обычно запечены до хрустящего состояния. В процессе запекания смесь периодически перемешивают, чтобы добиться рассыпчатой консистенции, как у сухих завтраков. Иногда в смесь добавляют сухофрукты, такие как изюм или финики.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.