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Фильтрованный кофе или по-турецки: что полезнее для вашего сердца

1:10
Еда

Кофе остаётся одним из самых обсуждаемых напитков в мире. Его польза и вред вызывают споры, и всё чаще учёные приходят к выводу, что способ приготовления играет решающую роль.

Кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кофе

Почему фильтрованный кофе полезнее

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин объяснил, что кофе, прошедший через фильтр, считается наиболее полезным.

Капельная кофеварка с бумажным или мелкоячеистым металлическим фильтром задерживает жирорастворимые вещества, которые содержатся в кофейной гущи.

Чем опасны жирорастворимые вещества

Они повышают уровень холестерина в крови, что негативно сказывается на здоровье, особенно у людей с атеросклерозом.

Кофе по-турецки: почему он менее безопасен

Нефильтрованный кофе, такой как кофе по-турецки, не задерживает эти вредные вещества, что делает его менее полезным для организма.

Людям с атеросклерозом или высоким холестерином нефильтрованный кофе может навредить.
Если вы привыкли к этому способу приготовления, употреблять такой напиток стоит с осторожностью и в умеренных количествах.

Уточнения

Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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