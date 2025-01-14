Фильтрованный кофе или по-турецки: что полезнее для вашего сердца

Кофе остаётся одним из самых обсуждаемых напитков в мире. Его польза и вред вызывают споры, и всё чаще учёные приходят к выводу, что способ приготовления играет решающую роль.
Врач-реабилитолог Сергей Агапкин объяснил, что кофе, прошедший через фильтр, считается наиболее полезным.
Капельная кофеварка с бумажным или мелкоячеистым металлическим фильтром задерживает жирорастворимые вещества, которые содержатся в кофейной гущи.
Они повышают уровень холестерина в крови, что негативно сказывается на здоровье, особенно у людей с атеросклерозом.
Нефильтрованный кофе, такой как кофе по-турецки, не задерживает эти вредные вещества, что делает его менее полезным для организма.
Людям с атеросклерозом или высоким холестерином нефильтрованный кофе может навредить.
Если вы привыкли к этому способу приготовления, употреблять такой напиток стоит с осторожностью и в умеренных количествах.
Холестери́н — органическое соединение, природный полициклический липофильный спирт, содержащийся в клеточных мембранах всех животных, в том числе человека. Холестерин нерастворим в воде, растворим в жирах и органических растворителях.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.