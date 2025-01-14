Эффектная нарезка манго: удивите гостей простотой и красотой

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Манго — это не только вкусный, но и довольно капризный в обработке фрукт. Однако, выбрав спелый плод и зная технику нарезки, вы с лёгкостью справитесь с задачей.

Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ манговый соус

Как выбрать спелое манго

Перед разделкой убедитесь, что манго созрело.

Спелый фрукт:

Мягкий на ощупь. При лёгком нажатии кожура слегка продавливается.

Легко режется. Твёрдое манго сложнее нарезать, а его вкус будет кислым.

Традиционная техника нарезки

Для работы вам понадобится только манго и острый нож.

Найдите косточку. Поставьте фрукт вертикально и аккуратно проведите ножом, чтобы нащупать косточку. Она расположена вдоль плода. Отрежьте мякоть. Сдвиньте нож влево или вправо от косточки и срежьте боковые части. Сделайте надрезы. На отрезанной части плода выполните неглубокие надрезы крест-накрест, не повреждая кожуру. Выверните фрукт. Аккуратно выверните мякоть наружу — у вас получится эффектная нарезка.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).



