Эффектная нарезка манго: удивите гостей простотой и красотой

Манго — это не только вкусный, но и довольно капризный в обработке фрукт. Однако, выбрав спелый плод и зная технику нарезки, вы с лёгкостью справитесь с задачей.
Перед разделкой убедитесь, что манго созрело.
Спелый фрукт:
Для работы вам понадобится только манго и острый нож.
Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
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