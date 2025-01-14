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Эффектная нарезка манго: удивите гостей простотой и красотой

1:07
Еда

Манго — это не только вкусный, но и довольно капризный в обработке фрукт. Однако, выбрав спелый плод и зная технику нарезки, вы с лёгкостью справитесь с задачей.

манговый соус
Фото: commons.wikimedia.org by Rutvi Mistry, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
манговый соус

Как выбрать спелое манго

Перед разделкой убедитесь, что манго созрело.

Спелый фрукт:

  • Мягкий на ощупь. При лёгком нажатии кожура слегка продавливается.
  • Легко режется. Твёрдое манго сложнее нарезать, а его вкус будет кислым.

Традиционная техника нарезки

Для работы вам понадобится только манго и острый нож.

  1. Найдите косточку. Поставьте фрукт вертикально и аккуратно проведите ножом, чтобы нащупать косточку. Она расположена вдоль плода.
  2. Отрежьте мякоть. Сдвиньте нож влево или вправо от косточки и срежьте боковые части.
  3. Сделайте надрезы. На отрезанной части плода выполните неглубокие надрезы крест-накрест, не повреждая кожуру.
  4. Выверните фрукт. Аккуратно выверните мякоть наружу — у вас получится эффектная нарезка.

Уточнения

Ма́нго — плоды растений рода Манго (Mangifera) семейства Анакардиевые (Сумаховые).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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