Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Число турпоездок россиян за рубеж в новогодние праздники выросло на 10-15%
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Неоколониализм поднимает голову — в России отреагировали на возможный контингент на Украине
Как не переедать в течение дня
Астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце
Галактический союз: ночной небосвод в ожидании парада планет
Из депрессии в долги — гадалка развела доверчивую девушку на 9 миллионов
Как не испортить кухонные принадлежности: 7 предметов, которые нельзя мыть
Избавляемся от муравьёв: три растения, которые сделают ваш сад безопасным

Рецепт быстрых пончиков за 3 минуты

0:41
Еда

Эти пончики готовятся в микроволновке очень просто и быстро.

Пончики с посыпкой
Фото: flickr.com by Mack Male, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пончики с посыпкой

Вам понадобится: 50 г овсяной муки, 10 г какао-порошка, 100 г греческого йогурта, 5 г разрыхлителя, 1 яйцо, 30 г сахара, щепотка ванильная.

Процесс приготовления:

  • В чашке при помощи ручного миксеры взбейте яйцо и йогурт.
  • Добавьте оставшиеся ингредиенты.
  • Форму для пончиков смажьте маслом, влейте аккуратно смесь и поставьте в микроволновку на 3 минуты.
  • Когда пончики немного остынут можно полить их глазурью и украсить кондитерской посыпкой.

 

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё. Пончики с начинкой, преимущественно из овощей или фруктов, называются «бенье».

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Недвижимость
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр Аудио 
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Садоводство, цветоводство
5 растений, которые нельзя подкармливать золой Аудио 
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Недвижимость
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Шаги к счастью: как физическая активность снижает риск депрессии Игорь Буккер В Днепропетровской области растёт паника в связи с приближением ВС РФ к её границам Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Неоколониализм поднимает голову — в России отреагировали на возможный контингент на Украине
Как не переедать в течение дня
Астроном рассказал, какое влияние на Землю оказывают дыры на Солнце
Галактический союз: ночной небосвод в ожидании парада планет
Из депрессии в долги — гадалка развела доверчивую девушку на 9 миллионов
Как не испортить кухонные принадлежности: 7 предметов, которые нельзя мыть
Избавляемся от муравьёв: три растения, которые сделают ваш сад безопасным
Попробуйте этот рецепт том-яма и удивите своих гостей
Рецепт полезного ужина из киноа с овощами и креветками
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.