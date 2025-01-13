Рецепт быстрых пончиков за 3 минуты

0:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти пончики готовятся в микроволновке очень просто и быстро.

Фото: flickr.com by Mack Male, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пончики с посыпкой

Вам понадобится: 50 г овсяной муки, 10 г какао-порошка, 100 г греческого йогурта, 5 г разрыхлителя, 1 яйцо, 30 г сахара, щепотка ванильная.

Процесс приготовления:

В чашке при помощи ручного миксеры взбейте яйцо и йогурт.

Добавьте оставшиеся ингредиенты.

Форму для пончиков смажьте маслом, влейте аккуратно смесь и поставьте в микроволновку на 3 минуты.

Когда пончики немного остынут можно полить их глазурью и украсить кондитерской посыпкой.

Уточнения

По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё. Пончики с начинкой, преимущественно из овощей или фруктов, называются «бенье».

