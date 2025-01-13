Рецепт быстрых пончиков за 3 минуты

Эти пончики готовятся в микроволновке очень просто и быстро.
Вам понадобится: 50 г овсяной муки, 10 г какао-порошка, 100 г греческого йогурта, 5 г разрыхлителя, 1 яйцо, 30 г сахара, щепотка ванильная.
Процесс приготовления:
По́нчик или пы́шка — круглое или кольцеобразное, жаренное во фритюре хлебобулочное изделие, с начинкой или без неё. Пончики с начинкой, преимущественно из овощей или фруктов, называются «бенье».
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