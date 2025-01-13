Как приготовить легендарные сахарные соты из "Игры в кальмара"

1:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вдохновил миллионы зрителей не только захватывающим сюжетом, но и атмосферными деталями, такими как легендарные сахарные соты, известные как дальгона. Эти карамельные лакомства стали символом напряжённого эпизода, где участники должны были аккуратно вырезать фигурки. Теперь вы можете погрузиться в атмосферу сериала, приготовив дальгону дома.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain сахарное печенье

Что понадобится для приготовления

Рецепт прост и требует всего двух ингредиентов:

6 ст. л. сахара,

⅓ ч. л. соды или разрыхлителя теста.

Инструменты: кастрюля или сковорода с толстым дном, пергаментная бумага, форма для печенья.

Пошаговый рецепт

Растопите сахар. В сковороде с толстым дном растопите сахар, постоянно помешивая. Через 5-7 минут масса станет однородной и золотистой. Добавьте соду. Снимите карамель с огня и быстро вмешайте соду. Смесь начнёт пениться, перемешивайте до однородной текстуры. Формируйте соты. Вылейте горячую карамель на пергамент, создавая небольшие кружочки. Слегка расплющите их ложкой. Создайте контур фигурки. Через 30-60 секунд, пока карамель остаётся мягкой, с помощью формочки для печенья выдавите фигуру в центре. Дайте застыть. Оставьте готовые соты на пару часов в сухом месте, чтобы они полностью затвердели.

Как насладиться сахарными сотами

Вы можете просто съесть их как сладость или превратить в игру, повторив эпизод из сериала: возьмите иглу и попробуйте вырезать фигуру за 5-10 минут. Это не только вкусно, но и весело!

Уточнения

Дальго́на — корейская сладость, сделанная из растопленного сахара и пищевой соды. Являлась популярной уличной едой в 1970-х и 1980-х годах.



