Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как правильно тормозить ручником: три правила, которые спасут автомобиль
ИИ в гостиницах — отельеры сомневаются в целесообразности внедрения
Как узнать пол попугая: простые признаки, которые работают
До 18 января можно наблюдать за этой яркой кометой в вечернее время
Сталлоне, Стэтхэм, Айер – главные задиры боевиков возвращаются на экраны
Шикарная запеканка из куриного филе, картошки и грибов: невероятно ароматно и восхитительно вкусно
Сорта баклажанов, которые выживают даже в низких температурах
Уход за волосами после окрашивания для сохранения яркости цвета
Вперёд, электромобили! Почему в России начали массово покупать эти машины?

Как приготовить легендарные сахарные соты из "Игры в кальмара"

1:49
Еда

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вдохновил миллионы зрителей не только захватывающим сюжетом, но и атмосферными деталями, такими как легендарные сахарные соты, известные как дальгона. Эти карамельные лакомства стали символом напряжённого эпизода, где участники должны были аккуратно вырезать фигурки. Теперь вы можете погрузиться в атмосферу сериала, приготовив дальгону дома.

сахарное печенье
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
сахарное печенье

Что понадобится для приготовления

Рецепт прост и требует всего двух ингредиентов:

  • 6 ст. л. сахара,
  • ⅓ ч. л. соды или разрыхлителя теста.

Инструменты: кастрюля или сковорода с толстым дном, пергаментная бумага, форма для печенья.

Пошаговый рецепт

  1. Растопите сахар. В сковороде с толстым дном растопите сахар, постоянно помешивая. Через 5-7 минут масса станет однородной и золотистой.
  2. Добавьте соду. Снимите карамель с огня и быстро вмешайте соду. Смесь начнёт пениться, перемешивайте до однородной текстуры.
  3. Формируйте соты. Вылейте горячую карамель на пергамент, создавая небольшие кружочки. Слегка расплющите их ложкой.
  4. Создайте контур фигурки. Через 30-60 секунд, пока карамель остаётся мягкой, с помощью формочки для печенья выдавите фигуру в центре.
  5. Дайте застыть. Оставьте готовые соты на пару часов в сухом месте, чтобы они полностью затвердели.

Как насладиться сахарными сотами

Вы можете просто съесть их как сладость или превратить в игру, повторив эпизод из сериала: возьмите иглу и попробуйте вырезать фигуру за 5-10 минут. Это не только вкусно, но и весело!

Уточнения

Дальго́на — корейская сладость, сделанная из растопленного сахара и пищевой соды. Являлась популярной уличной едой в 1970-х и 1980-х годах.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому
Туризм
Единственное место в мире, где можно найти алмаз самому Аудио 
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Красота и стиль
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга Аудио 
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Общество
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации Аудио 
Популярное
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое

Стирайте при низких температурах. Температура 20-30 °C помогает сократить энергозатраты, а для более сильных загрязнений используйте пятновыводители.

Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Последние материалы
ИИ в гостиницах — отельеры сомневаются в целесообразности внедрения
Как узнать пол попугая: простые признаки, которые работают
До 18 января можно наблюдать за этой яркой кометой в вечернее время
Сталлоне, Стэтхэм, Айер – главные задиры боевиков возвращаются на экраны
Шикарная запеканка из куриного филе, картошки и грибов: невероятно ароматно и восхитительно вкусно
Сорта баклажанов, которые выживают даже в низких температурах
Уход за волосами после окрашивания для сохранения яркости цвета
Вперёд, электромобили! Почему в России начали массово покупать эти машины?
Рыцарь на дне Байкала: эта находка поразила дайвера
Как приготовить легендарные сахарные соты из "Игры в кальмара"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.