Как приготовить легендарные сахарные соты из "Игры в кальмара"

Южнокорейский сериал "Игра в кальмара" вдохновил миллионы зрителей не только захватывающим сюжетом, но и атмосферными деталями, такими как легендарные сахарные соты, известные как дальгона. Эти карамельные лакомства стали символом напряжённого эпизода, где участники должны были аккуратно вырезать фигурки. Теперь вы можете погрузиться в атмосферу сериала, приготовив дальгону дома.
Рецепт прост и требует всего двух ингредиентов:
Инструменты: кастрюля или сковорода с толстым дном, пергаментная бумага, форма для печенья.
Вы можете просто съесть их как сладость или превратить в игру, повторив эпизод из сериала: возьмите иглу и попробуйте вырезать фигуру за 5-10 минут. Это не только вкусно, но и весело!
Дальго́на — корейская сладость, сделанная из растопленного сахара и пищевой соды. Являлась популярной уличной едой в 1970-х и 1980-х годах.
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Стирайте при низких температурах. Температура 20-30 °C помогает сократить энергозатраты, а для более сильных загрязнений используйте пятновыводители.