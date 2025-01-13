Этот виноград предотвращает старение и улучшает сон

При выборе винограда покупатели часто задумываются, какой сорт окажется полезнее. Эксперты программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказали, как определить, какой виноград стоит выбрать.
Виноград богат биоактивными веществами.
Главное преимущество винограда перед другими ягодами и фруктами — высокое содержание ресвератрола.
Это флавоноид с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.
Чем темнее виноград, тем больше в нём ресвератрола. Поэтому для получения максимальной пользы эксперты рекомендуют выбирать чёрные и тёмно-фиолетовые сорта.
Виноград (ягода) — плоды растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды; ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.
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Стирайте при низких температурах. Температура 20-30 °C помогает сократить энергозатраты, а для более сильных загрязнений используйте пятновыводители.