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Этот виноград предотвращает старение и улучшает сон

1:07
Еда

При выборе винограда покупатели часто задумываются, какой сорт окажется полезнее. Эксперты программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказали, как определить, какой виноград стоит выбрать.

Grapes, Rostov-on-Don, Russia
Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Grapes, Rostov-on-Don, Russia

Чем полезен виноград

Виноград богат биоактивными веществами.

  • Полифенолы, антоцианы и флавоноиды. Они укрепляют иммунитет и защищают клетки от повреждений.
  • Мелатонин. Этот гормон помогает регулировать сон.

Секрет винограда — ресвератрол

Главное преимущество винограда перед другими ягодами и фруктами — высокое содержание ресвератрола.

Это флавоноид с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Польза ресвератрола

  • Увеличивает продолжительность жизни.
  • Предупреждает развитие онкологических заболеваний.

Какой сорт выбрать

Чем темнее виноград, тем больше в нём ресвератрола. Поэтому для получения максимальной пользы эксперты рекомендуют выбирать чёрные и тёмно-фиолетовые сорта.

Уточнения

Виноград (ягода) — плоды растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды; ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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