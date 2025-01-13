Этот виноград предотвращает старение и улучшает сон

1:07 Your browser does not support the audio element. Еда

При выборе винограда покупатели часто задумываются, какой сорт окажется полезнее. Эксперты программы "О самом главном" на телеканале "Россия 1" рассказали, как определить, какой виноград стоит выбрать.

Фото: commons.wikimedia.org by Vyacheslav Argenberg, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Grapes, Rostov-on-Don, Russia

Чем полезен виноград

Виноград богат биоактивными веществами.

Полифенолы, антоцианы и флавоноиды. Они укрепляют иммунитет и защищают клетки от повреждений.

Мелатонин. Этот гормон помогает регулировать сон.

Секрет винограда — ресвератрол

Главное преимущество винограда перед другими ягодами и фруктами — высокое содержание ресвератрола.

Это флавоноид с мощными антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.

Польза ресвератрола

Увеличивает продолжительность жизни.

Предупреждает развитие онкологических заболеваний.

Какой сорт выбрать

Чем темнее виноград, тем больше в нём ресвератрола. Поэтому для получения максимальной пользы эксперты рекомендуют выбирать чёрные и тёмно-фиолетовые сорта.

Уточнения

Виноград (ягода) — плоды растений рода Виноград, в зрелом виде представляющие собой сладкие ягоды; ценный пищевой продукт и сырьё для виноделия.



