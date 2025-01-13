Что добавить в драники, чтобы они не разваливались

Картофельные оладьи, известные как драники, — это универсальное блюдо, которое идеально подходит как для завтрака, так и для обеда. Но чтобы драники получились нежными, сочными и хорошо держали форму, важно учитывать несколько тонкостей.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Драники из тыквы

Какие ингредиенты нужны для драников

Для традиционных драников понадобятся картофель, яйца, специи и немного муки. Но правильные пропорции и выбор ингредиентов играют ключевую роль в успехе блюда.

Картофель: Используйте зрелый картофель. В молодом слишком мало крахмала, поэтому драники могут развалиться.

Яйца: Это основной "связующий" компонент, который помогает ингредиентам держать форму.

Мука: Не переусердствуйте с количеством, иначе драники станут резиновыми.

Что делать, если масса слишком жидкая

Если картофельная масса получилась водянистой, добавлять больше муки — не выход.

Откиньте массу на сито и дайте лишней жидкости стечь. На дне миски останется крахмал — его можно вернуть в тесто. В качестве альтернативы используйте манку. Она впитает сок и сделает текстуру драников более нежной. На 1 кг картофеля достаточно 1-2 столовых ложек муки или 3-4 ложки манки.

Секреты хрустящей корочки

Чтобы драники получились с золотистой корочкой:

Не кладите слишком много муки или манки.

Жарьте на разогретой сковороде с небольшим количеством масла.

Следите, чтобы масса не была слишком жидкой, но и не пересушенной.

Уточнения

Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.



