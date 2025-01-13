Что добавить в драники, чтобы они не разваливались

Картофельные оладьи, известные как драники, — это универсальное блюдо, которое идеально подходит как для завтрака, так и для обеда. Но чтобы драники получились нежными, сочными и хорошо держали форму, важно учитывать несколько тонкостей.
Для традиционных драников понадобятся картофель, яйца, специи и немного муки. Но правильные пропорции и выбор ингредиентов играют ключевую роль в успехе блюда.
Если картофельная масса получилась водянистой, добавлять больше муки — не выход.
Чтобы драники получились с золотистой корочкой:
Картофельные оладьи (разг драники) — популярное блюдо европейской кухни. Картофельные блины и оладьи можно встретить практически везде, где в пищу употребляется картофель — от Латинской Америки до Северной Европы, в частности, белорусской (бел. дранiкi), украинской (укр. деруни), русской, польской, немецкой и еврейской кухнях.
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