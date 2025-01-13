17 лет исследований: почему молоко спасает от онкологии

1:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Ученые из Оксфордского университета доказали, что молоко способно защищать от рака кишечника. Исследование длилось почти 17 лет, и его результаты поражают: регулярное употребление молока снижает вероятность развития колоректального рака на 17%.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко

Как молоко влияет на организм

Исследование, в котором приняли участие 540 тысяч женщин, показало, что кальций, содержащийся в молоке, играет ключевую роль в защите кишечника.

Один стакан молока содержит около 300 мг кальция.

Кальций связывается с желчными и свободными жирными кислотами в толстой кишке, что помогает предотвратить развитие раковых клеток.

Альтернативы для тех, кто не пьёт молоко

Для людей с непереносимостью лактозы существуют другие источники кальция, которые также обеспечивают защиту.

Соевое молоко.

Рыба, богатая кальцием, например, сардины.

Листовая зелень, такая как шпинат и брокколи.

Эти продукты могут заменить молоко, не снижая его положительного влияния на здоровье кишечника.

Рекомендации для всех

Регулярное употребление молока или его альтернатив полезно людям любого возраста и пола. Эксперты подчёркивают, что профилактика играет ключевую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями, а молоко может стать важной частью здорового рациона.

Уточнения

Ка́льций — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.



