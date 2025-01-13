17 лет исследований: почему молоко спасает от онкологии

Ученые из Оксфордского университета доказали, что молоко способно защищать от рака кишечника. Исследование длилось почти 17 лет, и его результаты поражают: регулярное употребление молока снижает вероятность развития колоректального рака на 17%.
Исследование, в котором приняли участие 540 тысяч женщин, показало, что кальций, содержащийся в молоке, играет ключевую роль в защите кишечника.
Один стакан молока содержит около 300 мг кальция.
Кальций связывается с желчными и свободными жирными кислотами в толстой кишке, что помогает предотвратить развитие раковых клеток.
Для людей с непереносимостью лактозы существуют другие источники кальция, которые также обеспечивают защиту.
Эти продукты могут заменить молоко, не снижая его положительного влияния на здоровье кишечника.
Регулярное употребление молока или его альтернатив полезно людям любого возраста и пола. Эксперты подчёркивают, что профилактика играет ключевую роль в борьбе с онкологическими заболеваниями, а молоко может стать важной частью здорового рациона.
Ка́льций — химический элемент 2-й группы (по устаревшей классификации — главной подгруппы второй группы, IIA) четвёртого периода периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева с атомным номером 20.
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