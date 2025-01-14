Готовим идеальное и быстрое тесто для пирожков

1. Подготовьте дрожжевую основу. В тёплом молоке (температура около 35-40°C) разведите сахар и дрожжи. Перемешивайте до полного растворения. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались и появилась пенная шапочка.
2. Замесите тесто. В глубокую миску просейте муку, сделайте в центре углубление. Влейте туда подготовленную дрожжевую смесь, добавьте соль и растительное масло. Начните замешивать тесто, постепенно собирая муку с краев к центру. Замешивайте тесто до однородного состояния, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Если тесто слишком крутое, добавьте немного молока, а если слишком мягкое — чуть больше муки.
3. Выстаивание теста. Готовое тесто накройте чистым кухонным полотенцем или пищевой пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков на 60-90 минут. За это время тесто должно увеличиться в объеме минимум в два раза.
4. Обминка и формирование. После того как тесто поднялось, аккуратно обомните его, выпустив лишний воздух. Теперь тесто готово для формирования пирожков. Можно разделить его на равные части, раскатывать каждую часть в лепешку и выкладывать начинку.
Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.
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