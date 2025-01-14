Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Зачем завтрак важен для тех, кто хочет похудеть
Райский пляж Мауи: как найти и что посмотреть
Почему кошка любит спать рядом со своим хозяином? Интересные объяснения
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Быстрый и вкусный десерт! Приготовьте брауни в микроволновке за несколько минут
Зелёный монстр в космосе: как остатки суперновой меняют научное понимание
Хронический недосып: как он разрушает тело и разум
Губы в алом: все что нужно знать о выборе и нанесении красной помады
Когда животным делают пластические операции: случай из практики

Готовим идеальное и быстрое тесто для пирожков

1:49
Еда

Ингредиенты

  1. Мука — 500 г.
  2. Молоко — 250 мл.
  3. Сухие дрожжи — 7 г (или свежие дрожжи — около 20 г).
  4. Сахар — 1 ст. ложка.
  5. Соль — 0,5 ч. ложки.
  6. Растительное масло — 50 мл.

Инструкция

1. Подготовьте дрожжевую основу. В тёплом молоке (температура около 35-40°C) разведите сахар и дрожжи. Перемешивайте до полного растворения. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались и появилась пенная шапочка.

Пирожки
Фото: commons.wikimedia.org by Dolon Prova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Пирожки

2. Замесите тесто. В глубокую миску просейте муку, сделайте в центре углубление. Влейте туда подготовленную дрожжевую смесь, добавьте соль и растительное масло. Начните замешивать тесто, постепенно собирая муку с краев к центру. Замешивайте тесто до однородного состояния, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Если тесто слишком крутое, добавьте немного молока, а если слишком мягкое — чуть больше муки.

3. Выстаивание теста. Готовое тесто накройте чистым кухонным полотенцем или пищевой пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков на 60-90 минут. За это время тесто должно увеличиться в объеме минимум в два раза.

4. Обминка и формирование. После того как тесто поднялось, аккуратно обомните его, выпустив лишний воздух. Теперь тесто готово для формирования пирожков. Можно разделить его на равные части, раскатывать каждую часть в лепешку и выкладывать начинку.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии
Еда и рецепты
Капустные драники по-моравски: вкусный рецепт из Чехии Аудио 
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Экономика и бизнес
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии Аудио 
Популярное
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?

С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.

Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
США требуют, чтобы Россия отказалась от доли в нефтяной индустрии Сербии
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Последние материалы
Зачем завтрак важен для тех, кто хочет похудеть
Райский пляж Мауи: как найти и что посмотреть
Почему кошка любит спать рядом со своим хозяином? Интересные объяснения
Удобрения для фикуса: что добавить в воду для роста листьев
Быстрый и вкусный десерт! Приготовьте брауни в микроволновке за несколько минут
Зелёный монстр в космосе: как остатки суперновой меняют научное понимание
Хронический недосып: как он разрушает тело и разум
Губы в алом: все что нужно знать о выборе и нанесении красной помады
Когда животным делают пластические операции: случай из практики
Стерилизация кошек: как правильно ухаживать, чтобы избежать ошибок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.