Готовим идеальное и быстрое тесто для пирожков

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Ингредиенты

Мука — 500 г. Молоко — 250 мл. Сухие дрожжи — 7 г (или свежие дрожжи — около 20 г). Сахар — 1 ст. ложка. Соль — 0,5 ч. ложки. Растительное масло — 50 мл.

Инструкция

1. Подготовьте дрожжевую основу. В тёплом молоке (температура около 35-40°C) разведите сахар и дрожжи. Перемешивайте до полного растворения. Оставьте смесь на 10-15 минут, чтобы дрожжи активировались и появилась пенная шапочка.

Фото: commons.wikimedia.org by Dolon Prova, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Пирожки

2. Замесите тесто. В глубокую миску просейте муку, сделайте в центре углубление. Влейте туда подготовленную дрожжевую смесь, добавьте соль и растительное масло. Начните замешивать тесто, постепенно собирая муку с краев к центру. Замешивайте тесто до однородного состояния, пока оно не перестанет липнуть к рукам. Если тесто слишком крутое, добавьте немного молока, а если слишком мягкое — чуть больше муки.

3. Выстаивание теста. Готовое тесто накройте чистым кухонным полотенцем или пищевой пленкой и поставьте в теплое место без сквозняков на 60-90 минут. За это время тесто должно увеличиться в объеме минимум в два раза.

4. Обминка и формирование. После того как тесто поднялось, аккуратно обомните его, выпустив лишний воздух. Теперь тесто готово для формирования пирожков. Можно разделить его на равные части, раскатывать каждую часть в лепешку и выкладывать начинку.

Уточнения

Пирожо́к (уменьш. от пирог) — небольшое хлебобулочное изделие из дрожжевого, пресного или слоёного теста с начинкой внутри, которое выпекают в печи или жарят во фритюре.

