Как приготовить блинчики, которые будут таять во рту

1:40 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите порадовать своих близких необычным десертом? Блинчики с лимонным творогом — это именно то, что вам нужно! Они легкие, ароматные и очень вкусные. Этот рецепт станет отличным дополнением к вашему завтраку или сладкому столу.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Блины

Ингредиенты для блинчиков

2 яйца

250 мл молока

150 г муки

1 столовая ложка сахара

1 щепотка соли

1 столовая ложка растительного масла

Ингредиенты для начинки

250 г творога

100 г сахарной пудры

1 лимон (цедра и сок)

1 чайная ложка ванильного сахара

Приготовление блинчиков

Тесто. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Постепенно добавляйте молоко, перемешивая. Затем всыпьте муку и хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков. В конце добавьте растительное масло.

Выпекание. Разогрейте сковороду и выпекайте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.

Приготовление начинки

Творожная смесь. В отдельной миске объедините творог, сахарную пудру, лимонный сок и цедру. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

Подача

Выложите начинку на блинчик, аккуратно сверните его и подавайте к столу. Для украшения можно использовать свежие ягоды или мяту.

Эти блинчики порадуют вас своим вкусом и ароматом. А с лимонной начинкой они становятся особенно нежными и освежающими.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

