Как приготовить блинчики, которые будут таять во рту

Хотите порадовать своих близких необычным десертом? Блинчики с лимонным творогом — это именно то, что вам нужно! Они легкие, ароматные и очень вкусные. Этот рецепт станет отличным дополнением к вашему завтраку или сладкому столу.
Творожная смесь. В отдельной миске объедините творог, сахарную пудру, лимонный сок и цедру. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.
Выложите начинку на блинчик, аккуратно сверните его и подавайте к столу. Для украшения можно использовать свежие ягоды или мяту.
Эти блинчики порадуют вас своим вкусом и ароматом. А с лимонной начинкой они становятся особенно нежными и освежающими.
Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.
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