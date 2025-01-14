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Как приготовить блинчики, которые будут таять во рту

1:40
Еда

Хотите порадовать своих близких необычным десертом? Блинчики с лимонным творогом — это именно то, что вам нужно! Они легкие, ароматные и очень вкусные. Этот рецепт станет отличным дополнением к вашему завтраку или сладкому столу.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

Ингредиенты для блинчиков

  • 2 яйца
  • 250 мл молока
  • 150 г муки
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 щепотка соли
  • 1 столовая ложка растительного масла

Ингредиенты для начинки

  • 250 г творога
  • 100 г сахарной пудры
  • 1 лимон (цедра и сок)
  • 1 чайная ложка ванильного сахара

Приготовление блинчиков

  • Тесто. В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и солью. Постепенно добавляйте молоко, перемешивая. Затем всыпьте муку и хорошо перемешайте, чтобы избежать комочков. В конце добавьте растительное масло.
  • Выпекание. Разогрейте сковороду и выпекайте блинчики с обеих сторон до золотистой корочки.

Приготовление начинки

Творожная смесь. В отдельной миске объедините творог, сахарную пудру, лимонный сок и цедру. Хорошо перемешайте до получения однородной массы.

Подача

Выложите начинку на блинчик, аккуратно сверните его и подавайте к столу. Для украшения можно использовать свежие ягоды или мяту.

Эти блинчики порадуют вас своим вкусом и ароматом. А с лимонной начинкой они становятся особенно нежными и освежающими.

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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