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Как сделать закуску с икрой, которая станет хитом вечера

1:24
Еда

Хотите удивить своих гостей оригинальной закуской? Яичный салат с красной икрой на чипсах — это не только вкусно, но и стильно. Благодаря этому рецепту вы сможете легко подготовить изысканное блюдо, которое станет звездой любого стола.

Красная икра
Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Красная икра

Ингредиенты

  • 4 яйца
  • 100 г красной икры
  • 100 г майонеза
  • 1 столовая ложка горчицы
  • Чипсы для подачи
  • Укроп или зелёный лук для украшения

Приготовление

  1. Отварите яйца. Положите их в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Затем варите 10 минут. После этого остудите и очистите от скорлупы.
  2. Подготовьте салат. Нарежьте яйца на мелкие кубики. В миске соедините яйца с майонезом и горчицей. Аккуратно перемешайте до однородной консистенции.
  3. Добавьте икру. В конце добавьте красную икру в яичную массу и осторожно перемешайте, чтобы не повредить икринки.
  4. Подача. Выложите получившуюся массу на чипсы. Украсьте салат укропом или зелёным луком.

Эта закуска не только украсит ваш стол, но и порадует своим вкусом. Сочетание яиц и красной икры делает ее изысканным, а хрустящие чипсы добавляют текстурное разнообразие.

Уточнения

Икра́ — пищевой продукт, приготовленный из рыбьей икры.

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Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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