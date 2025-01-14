Как сделать закуску с икрой, которая станет хитом вечера

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Хотите удивить своих гостей оригинальной закуской? Яичный салат с красной икрой на чипсах — это не только вкусно, но и стильно. Благодаря этому рецепту вы сможете легко подготовить изысканное блюдо, которое станет звездой любого стола.

Фото: commons.wikimedia.org by TypeZero, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Красная икра

Ингредиенты

4 яйца

100 г красной икры

100 г майонеза

1 столовая ложка горчицы

Чипсы для подачи

Укроп или зелёный лук для украшения

Приготовление

Отварите яйца. Положите их в кастрюлю, залейте холодной водой и доведите до кипения. Затем варите 10 минут. После этого остудите и очистите от скорлупы. Подготовьте салат. Нарежьте яйца на мелкие кубики. В миске соедините яйца с майонезом и горчицей. Аккуратно перемешайте до однородной консистенции. Добавьте икру. В конце добавьте красную икру в яичную массу и осторожно перемешайте, чтобы не повредить икринки. Подача. Выложите получившуюся массу на чипсы. Украсьте салат укропом или зелёным луком.

Эта закуска не только украсит ваш стол, но и порадует своим вкусом. Сочетание яиц и красной икры делает ее изысканным, а хрустящие чипсы добавляют текстурное разнообразие.

Уточнения

Икра́ — пищевой продукт, приготовленный из рыбьей икры.

