Этот рецепт суши-торта станет вашим фаворитом на любой праздник

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Если вы хотите удивить своих гостей, приготовьте суши-торт «Филадельфия». Это блюдо станет ярким акцентом на любом столе и порадует как любителей японской кухни, так и тех, кто предпочитает что-то новенькое.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная рыба

Ингредиенты для суши-торта

Чтобы создать этот кулинарный шедевр, вам понадобятся:

300 г риса для суши

4-5 листов нори

200 г слабосоленой рыбы (лосось или тунец)

200 г сливочного сыра

1 авокадо

Соевый соус для подачи

Васаби и имбирь по желанию

Пошаговое приготовление

Приготовление риса: тщательно промойте рис под холодной водой, пока она не станет прозрачной. Затем отварите его в соответствии с инструкцией на упаковке и дайте остыть.

Подготовка ингредиентов: нарежьте авокадо и рыбу тонкими ломтиками.

Сборка торта: на плоскую тарелку уложите лист нори, затем равномерно распределите часть риса, затем слой сливочного сыра и уложите ломтики рыбы. Повторите этот процесс, чередуя ингредиенты, пока не закончите все продукты.

Финальный штрих: завершите торт верхним слоем риса и украсите его оставшимися ломтиками рыбы и авокадо. Оставьте на 30 минут в холодильнике, чтобы все слои хорошо скрепились.

Подача: нарежьте торт на порционные куски и подавайте с соевым соусом, васаби и имбирем.

Полезные советы

Используйте специальный рис для суши для достижения наилучшего результата.

Не забудьте плотно утрамбовать слои, чтобы торт не разваливался при нарезке.

Суши-торт «Филадельфия» — это не просто вкусное блюдо, но и настоящий кулинарный эксперимент, который порадует ваших близких!

Уточнения

Су́ши или су́си (яп. すし, 寿司, 鮨, 鮓, вар. 寿し суси, [sɯɕi]; несклоняемое), — блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов.

