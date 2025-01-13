Этот рецепт суши-торта станет вашим фаворитом на любой праздник

Если вы хотите удивить своих гостей, приготовьте суши-торт «Филадельфия». Это блюдо станет ярким акцентом на любом столе и порадует как любителей японской кухни, так и тех, кто предпочитает что-то новенькое.
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красная рыба
Ингредиенты для суши-торта
Чтобы создать этот кулинарный шедевр, вам понадобятся:
300 г риса для суши
4-5 листов нори
200 г слабосоленой рыбы (лосось или тунец)
200 г сливочного сыра
1 авокадо
Соевый соус для подачи
Васаби и имбирь по желанию
Пошаговое приготовление
Приготовление риса: тщательно промойте рис под холодной водой, пока она не станет прозрачной. Затем отварите его в соответствии с инструкцией на упаковке и дайте остыть.
Подготовка ингредиентов: нарежьте авокадо и рыбу тонкими ломтиками.
Сборка торта: на плоскую тарелку уложите лист нори, затем равномерно распределите часть риса, затем слой сливочного сыра и уложите ломтики рыбы. Повторите этот процесс, чередуя ингредиенты, пока не закончите все продукты.
Финальный штрих: завершите торт верхним слоем риса и украсите его оставшимися ломтиками рыбы и авокадо. Оставьте на 30 минут в холодильнике, чтобы все слои хорошо скрепились.
Подача: нарежьте торт на порционные куски и подавайте с соевым соусом, васаби и имбирем.
Полезные советы
Используйте специальный рис для суши для достижения наилучшего результата.
Не забудьте плотно утрамбовать слои, чтобы торт не разваливался при нарезке.
Суши-торт «Филадельфия» — это не просто вкусное блюдо, но и настоящий кулинарный эксперимент, который порадует ваших близких!
Уточнения
Су́ши или су́си (яп. すし, 寿司, 鮨, 鮓, вар. 寿しсуси, [sɯɕi]; несклоняемое), — блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов.