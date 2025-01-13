Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как вырастить кои, которые проживут 200 лет
Как быстро и без лишних усилий привести в порядок унитаз
Простые секреты для компактного выращивания рассады
Пицца без лишних углеводов: как сделать это легко и вкусно
Ходьба вместо спортзала: в чём секрет её эффективности?
Белок и спорт: как повысить его эффективность для мышц
Новый взгляд на перераспределение природных богатств России — в Госдуму внесён законопроект
Всё, что нужно знать об интервальном голодании: польза и риски
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения

Этот рецепт суши-торта станет вашим фаворитом на любой праздник

1:53
Еда

Если вы хотите удивить своих гостей, приготовьте суши-торт «Филадельфия». Это блюдо станет ярким акцентом на любом столе и порадует как любителей японской кухни, так и тех, кто предпочитает что-то новенькое.

красная рыба
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная рыба

Ингредиенты для суши-торта

Чтобы создать этот кулинарный шедевр, вам понадобятся:

  • 300 г риса для суши
  • 4-5 листов нори
  • 200 г слабосоленой рыбы (лосось или тунец)
  • 200 г сливочного сыра
  • 1 авокадо
  • Соевый соус для подачи
  • Васаби и имбирь по желанию

Пошаговое приготовление

  • Приготовление риса: тщательно промойте рис под холодной водой, пока она не станет прозрачной. Затем отварите его в соответствии с инструкцией на упаковке и дайте остыть.
  • Подготовка ингредиентов: нарежьте авокадо и рыбу тонкими ломтиками.
  • Сборка торта: на плоскую тарелку уложите лист нори, затем равномерно распределите часть риса, затем слой сливочного сыра и уложите ломтики рыбы. Повторите этот процесс, чередуя ингредиенты, пока не закончите все продукты.
  • Финальный штрих: завершите торт верхним слоем риса и украсите его оставшимися ломтиками рыбы и авокадо. Оставьте на 30 минут в холодильнике, чтобы все слои хорошо скрепились.
  • Подача: нарежьте торт на порционные куски и подавайте с соевым соусом, васаби и имбирем.

Полезные советы

  • Используйте специальный рис для суши для достижения наилучшего результата.
  • Не забудьте плотно утрамбовать слои, чтобы торт не разваливался при нарезке.

Суши-торт «Филадельфия» — это не просто вкусное блюдо, но и настоящий кулинарный эксперимент, который порадует ваших близких!

Уточнения

Су́ши или су́си (яп. すし, 寿司, 鮨, 鮓, вар. 寿し суси, [sɯɕi]; несклоняемое), — блюдо традиционной японской кухни, приготовленное из риса с уксусной приправой и различных морепродуктов, а также других ингредиентов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
Шоу-бизнес
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года Аудио 
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях
Шоу-бизнес
Дочь Игоря Николаева в карикатуре на отца рассказала о его требованиях Аудио 
Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых: это дешёвое и суперэффективное средство от вредителей
Садоводство, цветоводство
Не выбрасывайте кожуру от цитрусовых: это дешёвое и суперэффективное средство от вредителей Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Шаги к счастью: как физическая активность снижает риск депрессии Игорь Буккер В Днепропетровской области растёт паника в связи с приближением ВС РФ к её границам Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Последние материалы
В Таиланде легализуют казино с целью привлечения туристов
5 упражнений, которые помогут сделать плечи шире: секреты быстрой трансформации
Ретийский путь — прекрасное место, чтобы проверить свои физические возможности
Нет тела — нет дела: бывший украинский военный рассказал о об отношении Киева к погибшим
Выражают озабоченность: на Западе обратили внимание на удар ВСУ по России
Россия и Афганистан укрепляют экономические связи через поставки муки и энергоресурсов
Тушат не тот пожар: Россия посоветовала Германии помочь США, а не ВСУ
Обычная чашка кофе может увеличить продолжительность жизни — узнайте как
Условный сигнал: в Словакии рассказали о визите российской делегации
Используем необычные приёмы: как посадить мелкие семена без усилий
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.