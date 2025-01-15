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Вкусный и сытный постный борщ с фасолью — всего за час у вас будет полноценный обед

1:46
Еда

Постный борщ с консервированной фасолью — это простое и быстрое блюдо, которое можно приготовить за короткое время. В России существует множество вариантов этого супа, и в каждом регионе кулинары добавляют свои уникальные ингредиенты и нюансы.

Один из любимых рецептов — это постный борщ без мяса, но с добавлением фасоли. Он получается густым, насыщенным и очень вкусным.

Ингредиенты:

  • Картофель — 3-5 штук
  • Болгарский перец — половина
  • Репчатый лук — 1 штука
  • Морковь — половина
  • Корень сельдерея — 1 штука
  • Свекла — половина
  • Нерафинированное подсолнечное масло — 2 столовые ложки
  • Томаты в собственном соку — половина банки
  • Томатная паста — 3 столовые ложки
  • Консервированная фасоль — 1 банка
  • Соль и перец — по вкусу
  • Сахар — по вкусу
  • Лавровый лист — 1-2 штуки

Приготовление:

  1. Помойте, обсушите и очистите все свежие овощи.
  2. Нарежьте картофель кубиками и положите в кастрюлю с водой. Варите до готовности.
  3. Оставшиеся овощи нарежьте мелкой соломкой и обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавьте томатную пасту и тушите ещё 10 минут на слабом огне.
  4. Когда картофель сварится, добавьте в бульон овощную заправку.
  5. Варите борщ ещё 10 минут, затем положите консервированную фасоль, слив жидкость из банки.
  6. Посолите, поперчите и добавьте немного сахара по вкусу.
  7. Через 5 минут снимите с огня — борщ готов.

Этот рецепт постного борща с фасолью станет отличным вариантом для быстрого и сытного обеда или ужина.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
 

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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