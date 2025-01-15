Вкусный и сытный постный борщ с фасолью — всего за час у вас будет полноценный обед

1:46 Your browser does not support the audio element. Еда

Постный борщ с консервированной фасолью — это простое и быстрое блюдо, которое можно приготовить за короткое время. В России существует множество вариантов этого супа, и в каждом регионе кулинары добавляют свои уникальные ингредиенты и нюансы.

Один из любимых рецептов — это постный борщ без мяса, но с добавлением фасоли. Он получается густым, насыщенным и очень вкусным.

Ингредиенты:

Картофель — 3-5 штук

Болгарский перец — половина

Репчатый лук — 1 штука

Морковь — половина

Корень сельдерея — 1 штука

Свекла — половина

Нерафинированное подсолнечное масло — 2 столовые ложки

Томаты в собственном соку — половина банки

Томатная паста — 3 столовые ложки

Консервированная фасоль — 1 банка

Соль и перец — по вкусу

Сахар — по вкусу

Лавровый лист — 1-2 штуки

Приготовление:

Помойте, обсушите и очистите все свежие овощи. Нарежьте картофель кубиками и положите в кастрюлю с водой. Варите до готовности. Оставшиеся овощи нарежьте мелкой соломкой и обжарьте на сковороде с растительным маслом до мягкости. Добавьте томатную пасту и тушите ещё 10 минут на слабом огне. Когда картофель сварится, добавьте в бульон овощную заправку. Варите борщ ещё 10 минут, затем положите консервированную фасоль, слив жидкость из банки. Посолите, поперчите и добавьте немного сахара по вкусу. Через 5 минут снимите с огня — борщ готов.

Этот рецепт постного борща с фасолью станет отличным вариантом для быстрого и сытного обеда или ужина.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.





Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

