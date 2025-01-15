Вкусный и сытный постный борщ с фасолью — всего за час у вас будет полноценный обед

Постный борщ с консервированной фасолью — это простое и быстрое блюдо, которое можно приготовить за короткое время. В России существует множество вариантов этого супа, и в каждом регионе кулинары добавляют свои уникальные ингредиенты и нюансы.
Один из любимых рецептов — это постный борщ без мяса, но с добавлением фасоли. Он получается густым, насыщенным и очень вкусным.
Ингредиенты:
Приготовление:
Этот рецепт постного борща с фасолью станет отличным вариантом для быстрого и сытного обеда или ужина.
Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.
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