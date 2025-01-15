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Как приготовить рассольник, который понравится всем — рассказываем

2:17
Еда

Рассольник — одно из самых любимых блюд во многих семьях. Он нравится как взрослым, так и детям. Мы хотим поделиться с вами проверенным рецептом рассольника, который всегда получается очень вкусным.

Рассольник
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рассольник

Ингредиенты:

  • Мясо (свинина) — 300 г
  • Картофель — 200 г
  • Морковь — 1 шт.
  • Репчатый лук — 1 шт.
  • Перловая крупа — 60 г
  • Солёные или маринованные огурцы — 3 шт.
  • Томатная паста — 1 ст. л.
  • Рассол — 70–100 мл
  • Соль — 1 ч. л.
  • Лавровый лист — 1 шт.
  • Чёрный перец горошком — 4–5 шт.
  • Душистый перец — 1–2 шт.
  • Вода — 2,5–3 л

Приготовление:

  1. Варим бульон. Для этого мясо кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на слабый огонь. Когда вода закипит, снимаем пену.
  2. Подготавливаем овощи. Лук и морковь нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем лук на сковороде до золотистого цвета, затем добавляем морковь и готовим ещё 7–10 минут.
  3. Солёные огурцы нарезаем небольшими кубиками и добавляем к луку и моркови. Тушим 5 минут, затем вливаем 1–2 половника бульона и готовим до мягкости овощей.
  4. Когда мясо сварится, достаем его из бульона и нарезаем небольшими кусочками. Картофель промываем, очищаем и нарезаем кубиками. Добавляем картофель в бульон, солим по вкусу и варим до готовности.
  5. Перловую крупу заранее промываем и отвариваем до полуготовности. Добавляем её в бульон к картофелю.
  6. Остывшее мясо возвращаем в кастрюлю. Туда же добавляем овощную зажарку.
  7. В бульон добавляем томатную пасту, лавровый лист, чёрный и душистый перец. Вливаем примерно полстакана огуречного рассола, перемешиваем.
  8. Варим суп на слабом огне ещё 5–10 минут. Затем снимаем с огня и оставляем настаиваться под крышкой на 1 час.

Уточнения

Рассо́льник (от «рассол») — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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