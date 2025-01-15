Как приготовить рассольник, который понравится всем — рассказываем

2:17 Your browser does not support the audio element. Еда

Рассольник — одно из самых любимых блюд во многих семьях. Он нравится как взрослым, так и детям. Мы хотим поделиться с вами проверенным рецептом рассольника, который всегда получается очень вкусным.

Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Рассольник

Ингредиенты:

Мясо (свинина) — 300 г

Картофель — 200 г

Морковь — 1 шт.

Репчатый лук — 1 шт.

Перловая крупа — 60 г

Солёные или маринованные огурцы — 3 шт.

Томатная паста — 1 ст. л.

Рассол — 70–100 мл

Соль — 1 ч. л.

Лавровый лист — 1 шт.

Чёрный перец горошком — 4–5 шт.

Душистый перец — 1–2 шт.

Вода — 2,5–3 л

Приготовление:

Варим бульон. Для этого мясо кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на слабый огонь. Когда вода закипит, снимаем пену. Подготавливаем овощи. Лук и морковь нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем лук на сковороде до золотистого цвета, затем добавляем морковь и готовим ещё 7–10 минут. Солёные огурцы нарезаем небольшими кубиками и добавляем к луку и моркови. Тушим 5 минут, затем вливаем 1–2 половника бульона и готовим до мягкости овощей. Когда мясо сварится, достаем его из бульона и нарезаем небольшими кусочками. Картофель промываем, очищаем и нарезаем кубиками. Добавляем картофель в бульон, солим по вкусу и варим до готовности. Перловую крупу заранее промываем и отвариваем до полуготовности. Добавляем её в бульон к картофелю. Остывшее мясо возвращаем в кастрюлю. Туда же добавляем овощную зажарку. В бульон добавляем томатную пасту, лавровый лист, чёрный и душистый перец. Вливаем примерно полстакана огуречного рассола, перемешиваем. Варим суп на слабом огне ещё 5–10 минут. Затем снимаем с огня и оставляем настаиваться под крышкой на 1 час.

Уточнения

Рассо́льник (от «рассол») — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.

