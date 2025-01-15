Как приготовить рассольник, который понравится всем — рассказываем
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Рассольник — одно из самых любимых блюд во многих семьях. Он нравится как взрослым, так и детям. Мы хотим поделиться с вами проверенным рецептом рассольника, который всегда получается очень вкусным.
Фото: wikimedia.org by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Рассольник
Ингредиенты:
- Мясо (свинина) — 300 г
- Картофель — 200 г
- Морковь — 1 шт.
- Репчатый лук — 1 шт.
- Перловая крупа — 60 г
- Солёные или маринованные огурцы — 3 шт.
- Томатная паста — 1 ст. л.
- Рассол — 70–100 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Лавровый лист — 1 шт.
- Чёрный перец горошком — 4–5 шт.
- Душистый перец — 1–2 шт.
- Вода — 2,5–3 л
Приготовление:
- Варим бульон. Для этого мясо кладем в кастрюлю, заливаем холодной водой и ставим на слабый огонь. Когда вода закипит, снимаем пену.
- Подготавливаем овощи. Лук и морковь нарезаем мелкими кубиками. Обжариваем лук на сковороде до золотистого цвета, затем добавляем морковь и готовим ещё 7–10 минут.
- Солёные огурцы нарезаем небольшими кубиками и добавляем к луку и моркови. Тушим 5 минут, затем вливаем 1–2 половника бульона и готовим до мягкости овощей.
- Когда мясо сварится, достаем его из бульона и нарезаем небольшими кусочками. Картофель промываем, очищаем и нарезаем кубиками. Добавляем картофель в бульон, солим по вкусу и варим до готовности.
- Перловую крупу заранее промываем и отвариваем до полуготовности. Добавляем её в бульон к картофелю.
- Остывшее мясо возвращаем в кастрюлю. Туда же добавляем овощную зажарку.
- В бульон добавляем томатную пасту, лавровый лист, чёрный и душистый перец. Вливаем примерно полстакана огуречного рассола, перемешиваем.
- Варим суп на слабом огне ещё 5–10 минут. Затем снимаем с огня и оставляем настаиваться под крышкой на 1 час.
Уточнения
Рассо́льник (от «рассол») — один из основных видов горячих заправочных супов в русской кухне, следующий по значимости за борщом и щами.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру