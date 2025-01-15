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Свинина в кисло-сладком соусе с клюквой и апельсином никого не оставит равнодушным

1:55
Еда

Представляем вам рецепт восхитительного блюда — сочной и ароматной свинины в кисло-сладком соусе. Это блюдо скорее праздничное, но почему бы не побаловать им своих родных и в будний день — они это точно оценят!

Свинина в соусе
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Свинина в соусе

Для приготовления вам понадобятся:

  • свиная вырезка — 300 г,
  • свежая клюква — 120 г,
  • сахар — 120 г,
  • апельсин — 1 шт.,
  • гвоздика, соль, перец по вкусу,
  • спаржа — 100 г,
  • сливочное масло — 1 ст. л.,
  • оливковое масло — 1 ст. л.,
  • вода — 100 мл.

Процесс приготовления:

  1. Начните с подготовки мяса: промойте свиную вырезку и обсушите бумажными полотенцами.
  2. Тщательно вымойте апельсин, снимите цедру с помощью мелкой тёрки, стараясь не захватывать белую часть кожуры. Поместите цедру в кастрюлю, добавьте сок апельсина и перемешайте. Промойте клюкву, обсушите и добавьте в кастрюлю вместе с сахаром.
  3. Измельчите массу в блендере до однородного состояния и поставьте на огонь. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут, пока соус не загустеет, а сахар полностью не растворится.
  4. Сделайте диагональные надрезы крест-накрест на свиной вырезке, натрите её солью и специями по вкусу. Поместите мясо в форму для запекания и смажьте его приготовленным соусом. В каждый надрез вставьте по одному бутону гвоздики.
  5. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте мясо запекаться на 40 минут. В это время отварите спаржу до готовности и подавайте её в качестве гарнира.

Когда свинина будет готова, достаньте её из духовки и дайте немного остыть. Блюдо готово к подаче!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.

Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
 

Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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