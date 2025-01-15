Свинина в кисло-сладком соусе с клюквой и апельсином никого не оставит равнодушным

Представляем вам рецепт восхитительного блюда — сочной и ароматной свинины в кисло-сладком соусе. Это блюдо скорее праздничное, но почему бы не побаловать им своих родных и в будний день — они это точно оценят!
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Свинина в соусе
Для приготовления вам понадобятся:
свиная вырезка — 300 г,
свежая клюква — 120 г,
сахар — 120 г,
апельсин — 1 шт.,
гвоздика, соль, перец по вкусу,
спаржа — 100 г,
сливочное масло — 1 ст. л.,
оливковое масло — 1 ст. л.,
вода — 100 мл.
Процесс приготовления:
Начните с подготовки мяса: промойте свиную вырезку и обсушите бумажными полотенцами.
Тщательно вымойте апельсин, снимите цедру с помощью мелкой тёрки, стараясь не захватывать белую часть кожуры. Поместите цедру в кастрюлю, добавьте сок апельсина и перемешайте. Промойте клюкву, обсушите и добавьте в кастрюлю вместе с сахаром.
Измельчите массу в блендере до однородного состояния и поставьте на огонь. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут, пока соус не загустеет, а сахар полностью не растворится.
Сделайте диагональные надрезы крест-накрест на свиной вырезке, натрите её солью и специями по вкусу. Поместите мясо в форму для запекания и смажьте его приготовленным соусом. В каждый надрез вставьте по одному бутону гвоздики.
Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте мясо запекаться на 40 минут. В это время отварите спаржу до готовности и подавайте её в качестве гарнира.
Когда свинина будет готова, достаньте её из духовки и дайте немного остыть. Блюдо готово к подаче!
Уточнения
Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.
Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.
Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.