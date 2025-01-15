Свинина в кисло-сладком соусе с клюквой и апельсином никого не оставит равнодушным

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Представляем вам рецепт восхитительного блюда — сочной и ароматной свинины в кисло-сладком соусе. Это блюдо скорее праздничное, но почему бы не побаловать им своих родных и в будний день — они это точно оценят!

Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Свинина в соусе

Для приготовления вам понадобятся:

свиная вырезка — 300 г,

свежая клюква — 120 г,

сахар — 120 г,

апельсин — 1 шт.,

гвоздика, соль, перец по вкусу,

спаржа — 100 г,

сливочное масло — 1 ст. л.,

оливковое масло — 1 ст. л.,

вода — 100 мл.

Процесс приготовления:

Начните с подготовки мяса: промойте свиную вырезку и обсушите бумажными полотенцами. Тщательно вымойте апельсин, снимите цедру с помощью мелкой тёрки, стараясь не захватывать белую часть кожуры. Поместите цедру в кастрюлю, добавьте сок апельсина и перемешайте. Промойте клюкву, обсушите и добавьте в кастрюлю вместе с сахаром. Измельчите массу в блендере до однородного состояния и поставьте на огонь. Доведите смесь до кипения, затем уменьшите огонь и варите 10 минут, пока соус не загустеет, а сахар полностью не растворится. Сделайте диагональные надрезы крест-накрест на свиной вырезке, натрите её солью и специями по вкусу. Поместите мясо в форму для запекания и смажьте его приготовленным соусом. В каждый надрез вставьте по одному бутону гвоздики. Разогрейте духовку до 180 градусов и отправьте мясо запекаться на 40 минут. В это время отварите спаржу до готовности и подавайте её в качестве гарнира.

Когда свинина будет готова, достаньте её из духовки и дайте немного остыть. Блюдо готово к подаче!

Уточнения

Свини́на — кулинарное и промышленное наименование мяса свиней.



Апельси́н (лат. Cītrus × sinēnsis) — плодовое дерево; вид рода Цитрус семейства Рутовые, а также плод этого дерева.





Клю́ква (лат. Oxycóccus) — подрод (группа) цветковых растений семейства Вересковые, объединяющая вечнозелёные стелющиеся кустарнички, растущие на болотах в Северном полушарии.

