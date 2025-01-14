Домашние ёжики: простой рецепт аппетитных тефтелей в томатно-сметанном соусе

Этот рецепт приготовления тефтелей-ёжиков отличается простотой и универсальностью. Вы можете готовить их как в соусе, так и без него, в зависимости от ваших предпочтений. Вариант тефтелей с соусом, конечно, сочнее, поэтому предлагаем вам именно его.
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спагетти с тефтелями и томатным соусом
Для начала подготовьте все необходимые ингредиенты:
Говядина — 400 г
Свинина — 350 г
Яйцо — 1 шт.
Длинный рис — 100 г (в сухом виде)
Лук — 300 г (2 луковицы среднего размера)
Морковь — 100 г (1 морковка среднего размера)
Чеснок — 2-3 зубчика
Соль — 1 ч. л.
Перец — по вкусу
Растительное масло — 50 г
Для соуса:
Сметана 15% — 150 г
Томатная паста — 3 ст. л.
Томатный сок — 50 мл
Мука — 1 ст. л.
Сливочное масло — 40 г
Соль — по вкусу
Специи (например, хмели-сунели) — 0,5 ч. л.
Приготовление
Начните с подготовки овощей: очистите и мелко нарежьте лук, натрите морковь на крупной тёрке, а чеснок пропустите через пресс.
Рис отварите в кипящей воде в течение 3-4 минут.
Половину лука обжарьте до золотистого цвета на сковороде с растительным маслом (3-4 минуты). Затем добавьте к луку морковь и готовьте ещё несколько минут, пока она не станет мягкой.
Пока лук и морковь готовятся, займитесь фаршем. Пропустите через мясорубку мясо вместе с луком. В отваренный рис добавьте 1 ч. л. соли, 1 яйцо и перец по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
Соедините фарш, рис и обжаренные овощи. Тщательно вымесите смесь, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
Затем сформируйте из фарша небольшие шарики и обваляйте их в муке.
Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте тефтели до золотистой корочки со всех сторон.
После этого добавьте в сковороду немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне примерно 25-30 минут.
Когда тефтели почти готовы, слейте бульон, образовавшийся на сковороде. Это можно сделать в отдельную ёмкость или прямо на тарелку, если вы хотите подать тефтели с бульоном.
Теперь можно приступать к приготовлению соуса. Для этого верните бульон на сковороду и добавьте к нему сметану, томатную пасту, муку, томатный сок и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты и доведите соус до кипения.
Когда соус закипит, выложите в него тефтели и тушите ещё 2-3 минуты. Затем снимите сковороду с огня.
Вкусные тефтели в соусе готовы! Подавайте их горячими, украсив зеленью по желанию.
Уточнения
Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.
Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.