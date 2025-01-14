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Домашние ёжики: простой рецепт аппетитных тефтелей в томатно-сметанном соусе

3:06
Еда

Этот рецепт приготовления тефтелей-ёжиков отличается простотой и универсальностью. Вы можете готовить их как в соусе, так и без него, в зависимости от ваших предпочтений. Вариант тефтелей с соусом, конечно, сочнее, поэтому предлагаем вам именно его.

Спагетти с тефтелями и томатным соусом
Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Спагетти с тефтелями и томатным соусом

Для начала подготовьте все необходимые ингредиенты:

  • Говядина — 400 г
  • Свинина — 350 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Длинный рис — 100 г (в сухом виде)
  • Лук — 300 г (2 луковицы среднего размера)
  • Морковь — 100 г (1 морковка среднего размера)
  • Чеснок — 2-3 зубчика
  • Соль — 1 ч. л.
  • Перец — по вкусу
  • Растительное масло — 50 г

Для соуса:

  • Сметана 15% — 150 г
  • Томатная паста — 3 ст. л.
  • Томатный сок — 50 мл
  • Мука — 1 ст. л.
  • Сливочное масло — 40 г
  • Соль — по вкусу
  • Специи (например, хмели-сунели) — 0,5 ч. л.

Приготовление

  1. Начните с подготовки овощей: очистите и мелко нарежьте лук, натрите морковь на крупной тёрке, а чеснок пропустите через пресс.
  2. Рис отварите в кипящей воде в течение 3-4 минут.
  3. Половину лука обжарьте до золотистого цвета на сковороде с растительным маслом (3-4 минуты). Затем добавьте к луку морковь и готовьте ещё несколько минут, пока она не станет мягкой.
  4. Пока лук и морковь готовятся, займитесь фаршем. Пропустите через мясорубку мясо вместе с луком. В отваренный рис добавьте 1 ч. л. соли, 1 яйцо и перец по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты.
  5. Соедините фарш, рис и обжаренные овощи. Тщательно вымесите смесь, чтобы все ингредиенты равномерно распределились.
  6. Затем сформируйте из фарша небольшие шарики и обваляйте их в муке.
  7. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте тефтели до золотистой корочки со всех сторон.
  8. После этого добавьте в сковороду немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне примерно 25-30 минут.
  9. Когда тефтели почти готовы, слейте бульон, образовавшийся на сковороде. Это можно сделать в отдельную ёмкость или прямо на тарелку, если вы хотите подать тефтели с бульоном.
  10. Теперь можно приступать к приготовлению соуса. Для этого верните бульон на сковороду и добавьте к нему сметану, томатную пасту, муку, томатный сок и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты и доведите соус до кипения.
  11. Когда соус закипит, выложите в него тефтели и тушите ещё 2-3 минуты. Затем снимите сковороду с огня.

Вкусные тефтели в соусе готовы! Подавайте их горячими, украсив зеленью по желанию.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.

Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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