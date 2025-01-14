Домашние ёжики: простой рецепт аппетитных тефтелей в томатно-сметанном соусе

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Этот рецепт приготовления тефтелей-ёжиков отличается простотой и универсальностью. Вы можете готовить их как в соусе, так и без него, в зависимости от ваших предпочтений. Вариант тефтелей с соусом, конечно, сочнее, поэтому предлагаем вам именно его.

Фото: commons.wikimedia.org by Shot_by_Cam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Спагетти с тефтелями и томатным соусом

Для начала подготовьте все необходимые ингредиенты:

Говядина — 400 г

Свинина — 350 г

Яйцо — 1 шт.

Длинный рис — 100 г (в сухом виде)

Лук — 300 г (2 луковицы среднего размера)

Морковь — 100 г (1 морковка среднего размера)

Чеснок — 2-3 зубчика

Соль — 1 ч. л.

Перец — по вкусу

Растительное масло — 50 г

Для соуса:

Сметана 15% — 150 г

Томатная паста — 3 ст. л.

Томатный сок — 50 мл

Мука — 1 ст. л.

Сливочное масло — 40 г

Соль — по вкусу

Специи (например, хмели-сунели) — 0,5 ч. л.

Приготовление

Начните с подготовки овощей: очистите и мелко нарежьте лук, натрите морковь на крупной тёрке, а чеснок пропустите через пресс. Рис отварите в кипящей воде в течение 3-4 минут. Половину лука обжарьте до золотистого цвета на сковороде с растительным маслом (3-4 минуты). Затем добавьте к луку морковь и готовьте ещё несколько минут, пока она не станет мягкой. Пока лук и морковь готовятся, займитесь фаршем. Пропустите через мясорубку мясо вместе с луком. В отваренный рис добавьте 1 ч. л. соли, 1 яйцо и перец по вкусу. Хорошо перемешайте все ингредиенты. Соедините фарш, рис и обжаренные овощи. Тщательно вымесите смесь, чтобы все ингредиенты равномерно распределились. Затем сформируйте из фарша небольшие шарики и обваляйте их в муке. Разогрейте сковороду с растительным маслом и обжарьте тефтели до золотистой корочки со всех сторон. После этого добавьте в сковороду немного воды, накройте крышкой и тушите на медленном огне примерно 25-30 минут. Когда тефтели почти готовы, слейте бульон, образовавшийся на сковороде. Это можно сделать в отдельную ёмкость или прямо на тарелку, если вы хотите подать тефтели с бульоном. Теперь можно приступать к приготовлению соуса. Для этого верните бульон на сковороду и добавьте к нему сметану, томатную пасту, муку, томатный сок и соль. Тщательно перемешайте все ингредиенты и доведите соус до кипения. Когда соус закипит, выложите в него тефтели и тушите ещё 2-3 минуты. Затем снимите сковороду с огня.

Вкусные тефтели в соусе готовы! Подавайте их горячими, украсив зеленью по желанию.

Уточнения

Те́фте́ли — мясное или рыбное блюдо русской кухни, горячая закуска или второе.



Со́ус (от фр. sauce) — жидкая приправа к основному блюду и/или гарниру.

