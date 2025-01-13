Диетическая паста: как правильно готовить макароны

Макароны — один из любимых продуктов в рационе многих, но на диете их часто исключают из меню. Врач-диетолог Марина Степаненко объяснила, как правильно включить макаронные изделия в диетическое питание, чтобы они не навредили фигуре.
Макароны из твёрдых сортов пшеницы считаются лучшим выбором для тех, кто следит за весом. Такие изделия содержат больше белка и меньше легкоусвояемых углеводов. Для определения качества продукта обратите внимание на упаковку: в 100 г должно быть не менее 13 г белка.
Цельнозерновая паста — ещё один полезный вариант. Она богата клетчаткой, но имеет специфический вкус, который подходит не всем. Также существуют безглютеновые макароны, которые полезны для людей с непереносимостью глютена, но их стоимость обычно выше.
Макароны следует варить до состояния альденте — слегка недоваренными. Это помогает снизить калорийность готового продукта и улучшить его усвоение организмом. Для порции на одного человека достаточно отмерить 40 г сухого продукта, что после приготовления составит около 100 г готовой пасты.
Макароны лучше всего включать в меню в первой половине дня — на завтрак или обед. Это обеспечит организм энергией на весь день. На ужин пасту стоит заменить менее калорийными гарнирами, чтобы избежать перегрузки организма углеводами.
Макароны из твёрдых сортов пшеницы, приготовленные правильно и в умеренных количествах, могут быть частью диетического рациона. Соблюдая рекомендации по их выбору и употреблению, можно наслаждаться любимым продуктом без ущерба для фигуры.
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