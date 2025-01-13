Ошибки при приготовлении грибного супа: чего избегать

Если вы осенью запаслись грибами, зима — идеальное время для их использования. Грибной суп кажется универсальным блюдом, но не все грибы подходят для его приготовления. Диетолог Наталья Денисова рассказала, на что стоит обратить внимание.
Некоторые съедобные грибы содержат токсины, которые выделяются в бульон при варке. Это особенно касается пластинчатых грибов с горьким млечным соком, таких как:
Эти грибы лучше сначала отварить и обжарить перед использованием в других блюдах.
Весенние грибы, такие как сморчки и строчки, требуют длительного кипячения. Их добавление в суп без предварительной обработки нежелательно.
Со временем в грибах начинают разлагаться белки, что может привести к обострениям заболеваний ЖКТ и аллергии. Старые запасы грибов (независимо от способа хранения: сушки, маринования, заморозки или засолки) требуют тщательной проверки. Особое внимание уделите признакам плесени.
Для приготовления супов идеально подойдут:
Также хорошо подходят опята и вешенки, которые добавляют в щи и похлёбки.
Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.
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