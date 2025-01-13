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Ошибки при приготовлении грибного супа: чего избегать

1:49
Еда

Если вы осенью запаслись грибами, зима — идеальное время для их использования. Грибной суп кажется универсальным блюдом, но не все грибы подходят для его приготовления. Диетолог Наталья Денисова рассказала, на что стоит обратить внимание.

Грибной суп
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Грибной суп

Какие грибы не стоит добавлять в суп

Некоторые съедобные грибы содержат токсины, которые выделяются в бульон при варке. Это особенно касается пластинчатых грибов с горьким млечным соком, таких как:

  • грузди,
  • волнушки,
  • сыроежки,
  • лисички,
  • рыжики.

Эти грибы лучше сначала отварить и обжарить перед использованием в других блюдах.

Весенние грибы, такие как сморчки и строчки, требуют длительного кипячения. Их добавление в суп без предварительной обработки нежелательно.

Старые грибы: риски для здоровья

Со временем в грибах начинают разлагаться белки, что может привести к обострениям заболеваний ЖКТ и аллергии. Старые запасы грибов (независимо от способа хранения: сушки, маринования, заморозки или засолки) требуют тщательной проверки. Особое внимание уделите признакам плесени.

Какие грибы безопасны для супа

Для приготовления супов идеально подойдут:

  • белые грибы,
  • подосиновики,
  • подберёзовики,
  • свежие шампиньоны.

Также хорошо подходят опята и вешенки, которые добавляют в щи и похлёбки.

Советы по приготовлению

  1. Тщательно осматривайте грибы перед использованием.
  2. Пластинчатые грибы сначала отваривайте, если планируете их добавлять в другие блюда.
  3. Храните грибы в подходящих условиях и проверяйте их свежесть перед приготовлением.

Уточнения

Грибы́ — царство живой природы, объединяющее эукариотические организмы, сочетающие в себе некоторые признаки как растений, так и животных. Грибы изучает наука микология, которая считается разделом ботаники, поскольку ранее грибы относили к царству растений.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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