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Как добавить хлеб в фарш, чтобы котлеты стали нежными

2:17
Еда

Почему у одних котлеты получаются мягкими и сочными, а у других напоминают жесткую резину? Ответ кроется в правильном использовании самого простого ингредиента — хлеба. Именно хлеб делает котлеты нежными и вкусными.

В чем сила хлеба?

Хлеб — это не просто добавка. Он впитывает излишнюю влагу из мяса, предотвращая пересушивание при жарке или запекании. Кроме того, хлеб придает фаршу воздушную текстуру, делая котлеты мягкими и аппетитными.

Однако многие хозяйки стремятся исключить хлеб из рецепта, чтобы сделать блюдо "полезнее". Это ошибка, которая приводит к сухим и жестким котлетам.

Идеальные пропорции

Чтобы добиться нужного результата, важно соблюдать пропорции: хлеб должен составлять четверть от общего количества мяса. Например, на 1 килограмм фарша потребуется около 250 граммов хлеба.

Как подготовить хлеб?

  • Выберите подходящий хлеб. Белый батон или булка считаются идеальными, так как они не перебивают вкус мяса. Если вы хотите экспериментировать с ржаными сортами, уменьшите их количество.
  • Используйте вчерашний хлеб. Немного подсушенный хлеб легче измельчить и равномерно распределить в фарше. Если хлеб свежий, подсушите его в духовке или на сковороде.
  • Измельчите хлеб. Натереть на терке, пропустить через мясорубку или просто разломать на кусочки — выбор за вами.

Замачивание: ключ к нежности

Перед добавлением в фарш хлеб нужно замочить. Для этого используйте:

  • Молоко - для дополнительной нежности.
  • Воду - для нейтрального вкуса.
  • Бульон - чтобы усилить мясной аромат.

Оставьте хлеб в жидкости на 10-15 минут, а затем слегка отожмите от излишков влаги. Этот этап помогает добиться оптимальной текстуры фарша.

Завершающий этап

Добавив хлеб в фарш, тщательно перемешайте его с другими ингредиентами. Хорошо вымешанный фарш обеспечит равномерное распределение хлеба и сделает котлеты по-настоящему идеальными.

Уточнения

Фарш (от лат. farcire - "начинять" или от фр. farce через нем. Farce - "начинка") — измельчённое сырое мясо, полуфабрикат для изготовления различных блюд, например телячьего паштета, готовящегося из фарша (телятина, ветчина, свиное сало и грибы).

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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