Можно ли оставлять рис в заводской упаковке

1:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Рис — популярная крупа, которая часто используется на кухне. Однако срок её хранения ограничен, и неправильный выбор или хранение могут ухудшить вкус и качество продукта. Нутрициолог Анастасия Костомаха поделилась советами, как избежать ошибок.

Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Вареный рис

Правила выбора риса

Прозрачная упаковка.

Выбирайте рис в прозрачных пакетах — так проще оценить его внешний вид. Цвет зерен.

Качественный рис имеет бледно-белый цвет. Ярко-белые зерна говорят о том, что рис не дозрел. Такой рис остаётся жёстким после варки. Однородность.

Зёрна должны быть одинакового размера и формы, без трещин и сколов. Это гарантирует, что продукт правильно обработан.

Сроки хранения и условия

Срок годности

Рис необходимо использовать в течение 6-12 месяцев в зависимости от его сорта.

Условия хранения

Храните крупу в сухом, прохладном и тёмном месте.

Переложите рис в контейнер с герметичной крышкой. Это защитит его от влаги, посторонних запахов и насекомых.

Почему важно правильно хранить рис

Неправильное хранение риса может привести к появлению неприятного запаха, порче продукта из-за влаги или заражению насекомыми. Герметичная упаковка и соблюдение условий помогут сохранить его свежесть на длительный срок.

Уточнения

Срок годности — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).



