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Можно ли оставлять рис в заводской упаковке

1:32
Еда

Рис — популярная крупа, которая часто используется на кухне. Однако срок её хранения ограничен, и неправильный выбор или хранение могут ухудшить вкус и качество продукта. Нутрициолог Анастасия Костомаха поделилась советами, как избежать ошибок.

Вареный рис
Фото: commons.wikimedia. org by Mdsmds0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Вареный рис

Правила выбора риса

  1. Прозрачная упаковка.
    Выбирайте рис в прозрачных пакетах — так проще оценить его внешний вид.
  2. Цвет зерен.
    Качественный рис имеет бледно-белый цвет. Ярко-белые зерна говорят о том, что рис не дозрел. Такой рис остаётся жёстким после варки.
  3. Однородность.
    Зёрна должны быть одинакового размера и формы, без трещин и сколов. Это гарантирует, что продукт правильно обработан.

Сроки хранения и условия

Срок годности

Рис необходимо использовать в течение 6-12 месяцев в зависимости от его сорта.

Условия хранения

Храните крупу в сухом, прохладном и тёмном месте.
Переложите рис в контейнер с герметичной крышкой. Это защитит его от влаги, посторонних запахов и насекомых.

Почему важно правильно хранить рис

Неправильное хранение риса может привести к появлению неприятного запаха, порче продукта из-за влаги или заражению насекомыми. Герметичная упаковка и соблюдение условий помогут сохранить его свежесть на длительный срок.

Уточнения

Срок годности — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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