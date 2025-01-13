Можно ли оставлять рис в заводской упаковке

Рис — популярная крупа, которая часто используется на кухне. Однако срок её хранения ограничен, и неправильный выбор или хранение могут ухудшить вкус и качество продукта. Нутрициолог Анастасия Костомаха поделилась советами, как избежать ошибок.
Срок годности
Рис необходимо использовать в течение 6-12 месяцев в зависимости от его сорта.
Условия хранения
Храните крупу в сухом, прохладном и тёмном месте.
Переложите рис в контейнер с герметичной крышкой. Это защитит его от влаги, посторонних запахов и насекомых.
Неправильное хранение риса может привести к появлению неприятного запаха, порче продукта из-за влаги или заражению насекомыми. Герметичная упаковка и соблюдение условий помогут сохранить его свежесть на длительный срок.
Срок годности — время хранения продуктов питания и др., в течение которого они остаются безопасными для употребления; может обозначаться датой, когда этот срок истекает (вместе с датой производства).
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