Замороженные помидоры: польза или потеря качества

Заморозка — отличный способ сохранить овощи и фрукты на длительный срок, но подходит она не для всех продуктов. Например, хурма после заморозки становится слаще, а вот помидоры теряют часть своих свойств.
Кандидат сельскохозяйственных наук Виталий Наполов утверждает, что замораживать помидоры можно, но смысла в этом мало. Основные изменения, которые происходят при заморозке томатов:
Форма и текстура. Плоды становятся мягкими и теряют свою структуру.
Вкус. Замороженные помидоры уже не имеют того насыщенного вкуса, который свойственен свежим.
При этом полезные вещества, такие как каротиноид ликопин, а также значительная часть витаминов и минералов, сохраняются даже при низких температурах.
Если вы решили заморозить томаты, следуйте этим рекомендациям:
Эксперты советуют использовать замороженные помидоры исключительно для приготовления горячих блюд. Лучше добавлять их сразу в кастрюлю или сковороду без предварительной разморозки. Это сохранит их полезные вещества и упростит процесс готовки.
Заморозка помидоров подходит для тех, кто планирует использовать их в качестве ингредиента для супов, рагу или соусов. Однако для свежих салатов замороженные томаты не годятся.
Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.
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