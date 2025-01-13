Замороженные помидоры: польза или потеря качества

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Заморозка — отличный способ сохранить овощи и фрукты на длительный срок, но подходит она не для всех продуктов. Например, хурма после заморозки становится слаще, а вот помидоры теряют часть своих свойств.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помидоры

Помидоры и заморозка

Кандидат сельскохозяйственных наук Виталий Наполов утверждает, что замораживать помидоры можно, но смысла в этом мало. Основные изменения, которые происходят при заморозке томатов:

Форма и текстура. Плоды становятся мягкими и теряют свою структуру.

Вкус. Замороженные помидоры уже не имеют того насыщенного вкуса, который свойственен свежим.

При этом полезные вещества, такие как каротиноид ликопин, а также значительная часть витаминов и минералов, сохраняются даже при низких температурах.

Как правильно замораживать помидоры

Если вы решили заморозить томаты, следуйте этим рекомендациям:

Подготовка. Помойте и тщательно просушите плоды. Нарезка. Разрежьте помидоры на дольки или кубики. Целые плоды замораживать не стоит, так как они теряют свою форму, и их сложно измельчить после разморозки. Упаковка. Сложите нарезанные томаты в герметичные пакеты или контейнеры.

Как использовать замороженные помидоры

Эксперты советуют использовать замороженные помидоры исключительно для приготовления горячих блюд. Лучше добавлять их сразу в кастрюлю или сковороду без предварительной разморозки. Это сохранит их полезные вещества и упростит процесс готовки.

Заморозка помидоров подходит для тех, кто планирует использовать их в качестве ингредиента для супов, рагу или соусов. Однако для свежих салатов замороженные томаты не годятся.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). Возделывается как овощная культура; выращивается ради съедобных плодов — сочных многогнёздных ягод различной формы и окраски, также называемых томатами или помидорами.



