Можно ли хранить хлеб в холодильнике

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Многие хозяйки задаются вопросом, можно ли хранить хлеб в холодильнике. Специалисты разобрали этот вопрос и рассказали о плюсах и минусах такого подхода.

Фото: Adobe Stock by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кабачковый хлеб

Текстура хлеба при разных температурах

Хлеб лучше всего сохраняет свою текстуру при комнатной температуре. Однако в тепле он быстро портится, и уже через несколько часов на поверхности может появиться плесень. Именно поэтому многие предпочитают хранить хлеб в холодильнике.

Преимущества хранения в холодильнике

Долговечность

Грибы и плесень не растут в холодной среде, что значительно продлевает срок годности продукта. Восстановление свежести

Если хлеб утратил мягкость и аромат, его можно легко реанимировать в микроволновой печи. Всего несколько секунд нагрева — и буханка снова становится мягкой и ароматной.

Польза охлаждения для здоровья

Крахмал, содержащийся в хлебе, в обычных условиях быстро превращается в сахар при переваривании, что может вызывать скачки уровня глюкозы в крови. Однако охлаждение или заморозка делают крахмал резистентным, что меняет процесс его усвоения организмом. Такой хлеб становится более безопасным для людей, контролирующих уровень сахара в крови.

Хранить хлеб в холодильнике можно, особенно если вы хотите продлить его свежесть или изменить свойства крахмала. Однако для сохранения оптимального вкуса и текстуры лучше реанимировать охлаждённый хлеб в микроволновке перед подачей.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C 6 H 10 O 5 ) n , смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.

