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Можно ли хранить хлеб в холодильнике

1:37
Еда

Многие хозяйки задаются вопросом, можно ли хранить хлеб в холодильнике. Специалисты разобрали этот вопрос и рассказали о плюсах и минусах такого подхода.

Кабачковый хлеб
Фото: Adobe Stock by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кабачковый хлеб

Текстура хлеба при разных температурах

Хлеб лучше всего сохраняет свою текстуру при комнатной температуре. Однако в тепле он быстро портится, и уже через несколько часов на поверхности может появиться плесень. Именно поэтому многие предпочитают хранить хлеб в холодильнике.

Преимущества хранения в холодильнике

  1. Долговечность
    Грибы и плесень не растут в холодной среде, что значительно продлевает срок годности продукта.
  2. Восстановление свежести
    Если хлеб утратил мягкость и аромат, его можно легко реанимировать в микроволновой печи. Всего несколько секунд нагрева — и буханка снова становится мягкой и ароматной.

Польза охлаждения для здоровья

Крахмал, содержащийся в хлебе, в обычных условиях быстро превращается в сахар при переваривании, что может вызывать скачки уровня глюкозы в крови. Однако охлаждение или заморозка делают крахмал резистентным, что меняет процесс его усвоения организмом. Такой хлеб становится более безопасным для людей, контролирующих уровень сахара в крови.

Хранить хлеб в холодильнике можно, особенно если вы хотите продлить его свежесть или изменить свойства крахмала. Однако для сохранения оптимального вкуса и текстуры лучше реанимировать охлаждённый хлеб в микроволновке перед подачей.

Уточнения

Крахма́л — органическое вещество с формулой (C6H10O5)n, смесь полисахаридов амилозы и амилопектина, мономером которых является альфа-глюкоза. Крахмал синтезируется растениями в хлоропластах с использованием энергии света при фотосинтезе.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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