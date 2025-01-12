Полезные свойства пресноводной рыбы на вашем столе

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Морская рыба ценится за свои уникальные полезные свойства, но высокая стоимость делает её недоступной для многих. Врач-диетолог Марина Макиша утверждает, что пресноводная рыба, например, карп, может стать полноценной заменой морским видам.

Фото: flickr.com by cyclonebill, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая рыба с лимоном

Полезные свойства карпа

Карп выделяется богатым составом, который делает его не менее ценным, чем морскую рыбу:

Витамин D. В 100 г карпа содержится почти 250% суточной нормы витамина D. Этот элемент играет ключевую роль в профилактике онкологических заболеваний.

Йод и омега-3. Современные корма для пресноводной рыбы позволяют накапливать важные для здоровья элементы.

Витамин В12. Карп обеспечивает около 50% суточной нормы витамина В12, поддерживая нервную и кровеносную системы.

Белок. Высокое содержание белка помогает организму вырабатывать антитела для защиты от инфекций.

Современные технологии кормления

Благодаря изменениям в технологиях выращивания, пресноводная рыба становится более питательной. Карп, например, содержит элементы, которые раньше ассоциировались только с морской рыбой, такие как омега-3 и йод.

Доступность пресноводной рыбы

Карп — это не только полезный, но и бюджетный продукт, который легко найти в продаже. Он идеально подходит для тех, кто ищет качественную и доступную пищу.

Пресноводная рыба, такая как карп, может заменить дорогую морскую рыбу, сохраняя все преимущества для здоровья. Регулярное употребление этого продукта обеспечит организм витаминами, минералами и белком без значительных затрат.

Уточнения

Карп — вид пресноводных лучепёрых рыб семейства карповых. Методом селекции получены культурные формы.



