Пятно от свеклы: как спасти даже деликатную ткань

Свекла — не только полезный, но и коварный овощ. Её сок легко оставляет яркие пятна, которые трудно удалить. Профессиональный клинер Вера Петерсон рассказала, как справиться с этой задачей быстро и эффективно.
Безопасен для большинства тканей, включая цветные, но лучше протестировать его на незаметном участке.
Своевременные действия и правильные средства помогут справиться даже с яркими пятнами свеклы. Не откладывайте очистку, чтобы избежать сложностей.
Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.
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