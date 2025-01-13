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Пятно от свеклы: как спасти даже деликатную ткань

1:43
Еда

Свекла — не только полезный, но и коварный овощ. Её сок легко оставляет яркие пятна, которые трудно удалить. Профессиональный клинер Вера Петерсон рассказала, как справиться с этой задачей быстро и эффективно.

свекла
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
свекла

Что делать сразу

  1. Удалите излишки.
    Если свекольный сок попал на одежду, сначала уберите остатки корнеплода.
  2. Промокните пятно.
    Сразу промокните загрязнение чистой тряпкой, смоченной водой и небольшим количеством моющего средства.
  3. Обработайте жирные пятна.
    Если пятно имеет жирный компонент (например, от жареной свеклы), присыпьте его пищевой содой или крахмалом.

Основные этапы чистки

  1. Пятновыводитель.
    Нанесите средство на пятно и оставьте на 15 минут.
  2. Стирка.
    Стирайте одежду в холодной воде. Горячая вода может зафиксировать пятно, поэтому её нужно избегать.
  3. Повторная обработка.
    Если после стирки пятно осталось, замочите вещь в растворе кислородного отбеливателя и холодной воды на 8 часов. Затем снова постирайте.

Дополнительные советы

Кислородный отбеливатель

Безопасен для большинства тканей, включая цветные, но лучше протестировать его на незаметном участке.

Материалы ткани

  • Хлопок чистится легко,
  • С шерстью придётся повозиться,
  • Деликатные ткани, такие как шёлк, лучше сразу отнести в химчистку.

Своевременные действия и правильные средства помогут справиться даже с яркими пятнами свеклы. Не откладывайте очистку, чтобы избежать сложностей.

Уточнения

Свёкла обыкнове́нная — однолетнее, двухлетнее или многолетнее травянистое растение; вид рода Свёкла семейства Амарантовые (Amaranthaceae), ранее Маревые рассматривали в качестве самостоятельного семейства Chenopodiaceae. Важное сельскохозяйственное растение, ради корнеплодов культивируют повсеместно на больших площадях как овощную культуру.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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