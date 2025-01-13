Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Быстрая и удобная разделка сельди дома
Ипотека, арест, рента: разбор всех видов обременений
Детокс для красоты: как очищение улучшает состояние кожи
Антарктида может пробудить вулканы: что скрывается под ледниками
7 признаков, что автомобиль скрывает серьёзные проблемы
Сезонная депрессия: как распознать и что делать
Масштабная реорганизация в «Газпроме»: компанию ждут массовые сокращения
Двери в ванную комнату: стильные решения для компактных пространств
Редкий окрас Тиры: как природа создаёт уникальных животных

Секрет идеальной деревянной доски: как продлить срок службы

1:41
Еда

Деревянные разделочные доски со временем теряют свой первоначальный вид, покрываясь царапинами, разводами и сколами. Однако вернуть им свежесть вполне реально.

Разделочная доска
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
Разделочная доска

Как правильно использовать доски

Идеальная кухня предполагает наличие двух видов досок:

Деревянные - для хлеба, овощей, фруктов и приготовленного мяса или рыбы.
Пластиковые - для сырого мяса, рыбы и красящих продуктов (например, свёклы). Пластик легче дезинфицировать, и его можно мыть в посудомоечной машине (если это разрешено производителем).

Основные ошибки ухода

Эксперты отмечают, что мытьё деревянных досок в посудомоечной машине — самая распространённая ошибка. Длительное воздействие горячей воды и пара приводит к деформации дерева.

Как правильно ухаживать за деревянными досками

Мытьё

Мойте вручную сразу после использования, используя тёплую воду и средство для мытья посуды.
Для глубокой очистки подойдут натуральные средства:

  • пищевая сода или соль (для удаления загрязнений);
  • уксус (дезинфекция);
  • половинка лимона (освежает и удаляет запахи).

Уход за деревом

Регулярно смазывайте доски специальным маслом или воском для дерева, чтобы предотвратить растрескивание и сохранить их структуру.

Сушка

Сушите доски только в вертикальном положении. Это поможет избежать появления плесени и грибка.

Соблюдение этих простых правил не только продлит срок службы деревянной утвари, но и сделает её снова "как новенькой".

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится
Недвижимость
Этот кухонный лайфхак с зубной пастой вам точно пригодится Аудио 
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Садоводство, цветоводство
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай Аудио 
Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах
Авто
Нужно ли ждать, пока пешеход покинет переход? Разбираемся в правилах Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер В Днепропетровской области растёт паника в связи с приближением ВС РФ к её границам Любовь Степушова Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Последние материалы
Гремячий ключ привлекает толпы туристов своей полезной водой
Туристу, вернувшемуся из Китая, пришлось показать трусы при досмотре
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Новая методика восстановления волос: как вернуть густоту и блеск
Ошибки водителей после ДТП, которые могут усугубить ситуацию
3 совета, которые помогут вам переехать без лишних нервов
Железное сердце Земли: что мы узнали о втором ядре
Как вырастить кои, которые проживут 200 лет
Как быстро и без лишних усилий привести в порядок унитаз
Простые секреты для компактного выращивания рассады
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.