Секрет идеальной деревянной доски: как продлить срок службы

Деревянные разделочные доски со временем теряют свой первоначальный вид, покрываясь царапинами, разводами и сколами. Однако вернуть им свежесть вполне реально.
Идеальная кухня предполагает наличие двух видов досок:
Деревянные - для хлеба, овощей, фруктов и приготовленного мяса или рыбы.
Пластиковые - для сырого мяса, рыбы и красящих продуктов (например, свёклы). Пластик легче дезинфицировать, и его можно мыть в посудомоечной машине (если это разрешено производителем).
Эксперты отмечают, что мытьё деревянных досок в посудомоечной машине — самая распространённая ошибка. Длительное воздействие горячей воды и пара приводит к деформации дерева.
Мойте вручную сразу после использования, используя тёплую воду и средство для мытья посуды.
Для глубокой очистки подойдут натуральные средства:
Регулярно смазывайте доски специальным маслом или воском для дерева, чтобы предотвратить растрескивание и сохранить их структуру.
Сушите доски только в вертикальном положении. Это поможет избежать появления плесени и грибка.
Соблюдение этих простых правил не только продлит срок службы деревянной утвари, но и сделает её снова "как новенькой".
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