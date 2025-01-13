Секрет идеальной деревянной доски: как продлить срок службы

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Деревянные разделочные доски со временем теряют свой первоначальный вид, покрываясь царапинами, разводами и сколами. Однако вернуть им свежесть вполне реально.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain Разделочная доска

Как правильно использовать доски

Идеальная кухня предполагает наличие двух видов досок:

Деревянные - для хлеба, овощей, фруктов и приготовленного мяса или рыбы.

Пластиковые - для сырого мяса, рыбы и красящих продуктов (например, свёклы). Пластик легче дезинфицировать, и его можно мыть в посудомоечной машине (если это разрешено производителем).

Основные ошибки ухода

Эксперты отмечают, что мытьё деревянных досок в посудомоечной машине — самая распространённая ошибка. Длительное воздействие горячей воды и пара приводит к деформации дерева.

Как правильно ухаживать за деревянными досками

Мытьё

Мойте вручную сразу после использования, используя тёплую воду и средство для мытья посуды.

Для глубокой очистки подойдут натуральные средства:

пищевая сода или соль (для удаления загрязнений);

уксус (дезинфекция);

половинка лимона (освежает и удаляет запахи).

Уход за деревом

Регулярно смазывайте доски специальным маслом или воском для дерева, чтобы предотвратить растрескивание и сохранить их структуру.

Сушка

Сушите доски только в вертикальном положении. Это поможет избежать появления плесени и грибка.

Соблюдение этих простых правил не только продлит срок службы деревянной утвари, но и сделает её снова "как новенькой".

Уточнения

Лайфха́к (англ. life hack) — хитрость или полезный совет, помогающий эффективно решить ту или иную проблему.



