Можно ли доверять магазинному куриному мясу

1:28 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие россияне убеждены, что куры, продаваемые в магазинах, буквально "накачаны" антибиотиками. В Роспотребнадзоре прокомментировали этот популярный миф и разъяснили, как на самом деле выращивают птицу.

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырая курица

Используют ли антибиотики на птицефермах

Да, антибиотики действительно применяют при выращивании цыплят, но с определёнными ограничениями. Как пояснили эксперты в программе "О самом главном" на канале "Россия 1", антибиотики дают цыплятам только в первые 3-4 дня жизни. Эта мера необходима для предотвращения инфекций, которые могут быть опасны и для птиц, и для человека.

После этого препараты выводятся из организма птицы в течение 10 дней, благодаря чему мясо, поступающее в продажу, оказывается полностью безопасным.

Антибиотики для людей и птиц: есть ли разница

Важно понимать, что на птицефермах не используют препараты, предназначенные для лечения людей. Вместо этого применяются специальные бактериофаги, которые эффективно защищают птиц от инфекций, но не представляют угрозы для здоровья человека.

Стоит ли беспокоиться

Эксперты уверяют, что куриное мясо, представленное в магазинах, проходит строгий контроль и соответствует нормам безопасности. Если мясо поступает от проверенных производителей, бояться наличия в нём антибиотиков не стоит.

Уточнения

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере защиты прав потребителей, здорового питания, в области организации питания, обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов.

