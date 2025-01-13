Как правильно разделать курицу: экономим деньги и время

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Покупка целой тушки курицы вместо готового филе — это экономично и практично. Однако для многих разделка птицы кажется сложным и утомительным процессом. Автор канала "Шеф Онлайн" поделился пошаговой инструкцией, которая значительно упростит задачу.

Фото: commons.wikimedia.org by kakyusei, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Куриное филе

Пошаговая инструкция по разделке курицы

Подготовка тушки

Положите курицу на разделочную доску грудкой вверх. Острым ножом удалите лишнюю кожу, чтобы она не мешала в процессе. Работа с грудкой

Оттяните кожу в зоне грудки. Сделайте два продольных надреза по хребту и медленно срезайте мясо по кости с обеих сторон, оголяя хребет. Переход к ножкам

Аккуратно спускайтесь к ножкам, подрезая места их соединения с хребтом. После этого удалите гузку. Работа со спинкой

Переверните курицу "вниз головой". Оттяните кожу со спинки и срезайте мясо вдоль костей. Постепенно двигайтесь в стороны, чтобы полностью оголить каркас. Обработка крылышек

В местах соединения крылышек с туловищем сделайте надрезы, поверните крылышки и извлеките кости. Разделка ножек

Обрежьте мясо вдоль кости бедра.

Используйте круговые движения ножа, чтобы отделить кость голени.

Освободите кость, аккуратно оттянув мясо. Завершающий этап

Филе используйте по назначению. Если необходимо, снимите кожу. Оставшиеся кости идеально подойдут для приготовления бульона.

Почему это выгодно

Экономия: целая курица обходится дешевле, чем готовое филе.

Многофункциональность: можно использовать мясо для разных блюд, а кости — для наваристого бульона.

Свежесть: вы точно знаете, как была обработана птица.

Уточнения

Филе́ (фр. filet ) собственно значит «ниточка». С XIV века эта «ниточка» получила во французском языке значение «кусок мяса» (вырезка). Предположительно такой кусок вручался покупателю завёрнутым и перевязанным ниткой.