Замачивание круп: простой секрет здоровья

Каша на завтрак — идеальный выбор для начала дня, но, как отмечает токсиколог Михаил Кутушов, полезность этого блюда может быть под угрозой, если пренебрегать простым правилом: крупы нужно обязательно замачивать перед приготовлением.
Антинутриенты — это природные вещества, содержащиеся в зернах и семенах. Среди них лектины, фитаты, гойтрогены и оксалаты. Они выполняют защитную функцию для растений, но при попадании в организм человека в избыточном количестве могут мешать усвоению полезных веществ, нарушать пищеварение и вызывать следующие проблемы:
Замачивание круп перед варкой помогает:
Это простой и эффективный способ повысить ценность блюда без лишних усилий.
Кроме замачивания, действие антинутриентов можно минимизировать с помощью:
Однако для приготовления каши замачивание остаётся наиболее удобным и доступным методом.
Не забывайте замачивать крупы перед варкой. Это сделает ваше утреннее блюдо не только вкусным, но и максимально полезным для здоровья.
Антинутриенты — это органические или синтетические соединения, которые препятствуют абсорбции нутриентов. Исследователи усвоения питательных веществ занимаются изучением антинутриентов, которые часто встречаются в пище и напитках. Антинутриентами могут быть медикаменты, натуральные компоненты пищевых продуктов, белки или сами нутриенты, если употреблять их слишком много.
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