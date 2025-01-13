Замачивание круп: простой секрет здоровья

1:37 Your browser does not support the audio element. Еда

Каша на завтрак — идеальный выбор для начала дня, но, как отмечает токсиколог Михаил Кутушов, полезность этого блюда может быть под угрозой, если пренебрегать простым правилом: крупы нужно обязательно замачивать перед приготовлением.

Фото: unsplash.com by Брук Ларк, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Завтрак на веранде

Что такое антинутриенты и чем они опасны

Антинутриенты — это природные вещества, содержащиеся в зернах и семенах. Среди них лектины, фитаты, гойтрогены и оксалаты. Они выполняют защитную функцию для растений, но при попадании в организм человека в избыточном количестве могут мешать усвоению полезных веществ, нарушать пищеварение и вызывать следующие проблемы:

дефицит микроэлементов,

сахарный диабет,

аутоиммунные заболевания,

нарушения в работе щитовидной железы.

Как замачивание помогает

Замачивание круп перед варкой помогает:

удалить загрязнения,

нейтрализовать антинутриенты,

улучшить усвоение питательных веществ.

Это простой и эффективный способ повысить ценность блюда без лишних усилий.

Другие способы борьбы с антинутриентами

Кроме замачивания, действие антинутриентов можно минимизировать с помощью:

проращивания семян и зерен,

термообработки.

Однако для приготовления каши замачивание остаётся наиболее удобным и доступным методом.

Заботьтесь о своём завтраке

Не забывайте замачивать крупы перед варкой. Это сделает ваше утреннее блюдо не только вкусным, но и максимально полезным для здоровья.

Уточнения

Антинутриенты — это органические или синтетические соединения, которые препятствуют абсорбции нутриентов. Исследователи усвоения питательных веществ занимаются изучением антинутриентов, которые часто встречаются в пище и напитках. Антинутриентами могут быть медикаменты, натуральные компоненты пищевых продуктов, белки или сами нутриенты, если употреблять их слишком много.

