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Замачивание круп: простой секрет здоровья

1:37
Еда

Каша на завтрак — идеальный выбор для начала дня, но, как отмечает токсиколог Михаил Кутушов, полезность этого блюда может быть под угрозой, если пренебрегать простым правилом: крупы нужно обязательно замачивать перед приготовлением.

Завтрак на веранде
Фото: unsplash.com by Брук Ларк, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Завтрак на веранде

Что такое антинутриенты и чем они опасны

Антинутриенты — это природные вещества, содержащиеся в зернах и семенах. Среди них лектины, фитаты, гойтрогены и оксалаты. Они выполняют защитную функцию для растений, но при попадании в организм человека в избыточном количестве могут мешать усвоению полезных веществ, нарушать пищеварение и вызывать следующие проблемы:

  • дефицит микроэлементов,
  • сахарный диабет,
  • аутоиммунные заболевания,
  • нарушения в работе щитовидной железы.

Как замачивание помогает

Замачивание круп перед варкой помогает:

  • удалить загрязнения,
  • нейтрализовать антинутриенты,
  • улучшить усвоение питательных веществ.

Это простой и эффективный способ повысить ценность блюда без лишних усилий.

Другие способы борьбы с антинутриентами

Кроме замачивания, действие антинутриентов можно минимизировать с помощью:

  • проращивания семян и зерен,
  • термообработки.

Однако для приготовления каши замачивание остаётся наиболее удобным и доступным методом.

Заботьтесь о своём завтраке

Не забывайте замачивать крупы перед варкой. Это сделает ваше утреннее блюдо не только вкусным, но и максимально полезным для здоровья.

Уточнения

Антинутриенты — это органические или синтетические соединения, которые препятствуют абсорбции нутриентов. Исследователи усвоения питательных веществ занимаются изучением антинутриентов, которые часто встречаются в пище и напитках. Антинутриентами могут быть медикаменты, натуральные компоненты пищевых продуктов, белки или сами нутриенты, если употреблять их слишком много.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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