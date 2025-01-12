Жжение от ананаса: норма или повод для беспокойства

Ананас — популярный экзотический фрукт, известный своими полезными свойствами. Он содержит витамины С, В1, В2, В12, А, а также такие микроэлементы, как железо, цинк, калий и йод. Употребление ананаса помогает укрепить иммунитет, улучшить работу кишечника и подходит людям с диабетом или лишним весом благодаря низкому гликемическому индексу. Однако многие замечают жжение во рту после его употребления.
Жжение вызывается бромелаином — комплексом ферментов, расщепляющих белки. Его воздействие усиливается лимонной и аскорбиновой кислотами, которые повышают чувствительность слизистых оболочек. Это делает ананас агрессивным для организма при чрезмерном употреблении.
По словам гастроэнтеролога и диетолога Нурии Диановой, злоупотребление ананасами может негативно сказаться на здоровье.
Возможные последствия:
Эксперты советуют съедать не более 100–200 граммов ананаса в день. Здоровым людям не стоит полностью отказываться от этого фрукта, но важно соблюдать меру.
От употребления ананаса лучше отказаться:
Анана́с — многолетнее травянистое растение, вид рода Ананас (Ananas) семейства Бромелиевые (Bromeliaceae).
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