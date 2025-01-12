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Домашние яйца под микроскопом: чем они отличаются

1:41
Еда

Куриные яйца — незаменимый продукт в каждой кухне. Их жарят, варят, используют в выпечке и салатах. Но что же лучше: домашние или магазинные яйца? Этот вопрос волнует многих. Эксперты советуют подходить к выбору осознанно.

Яйца в лотке
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яйца в лотке

Миф о полезности домашних яиц

Считается, что яйца от домашних кур полезнее, но это не совсем так. Шеф-повар Глеб Астафьев в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" отметил, что питание кур на крупных фермах строго контролируется. Это обеспечивает стабильное качество продукции. Ведь даже одна заболевшая курица может стать угрозой для всей фермы.

В домашних условиях контроль за птицами минимален. Куры, как правило, на свободном выгуле и питаются зерном, травой и насекомыми. Такой рацион действительно обогащает яйца микроэлементами, но при этом увеличивается риск инфекции.

Рекомендации экспертов

Независимо от того, где вы приобрели яйца, важно соблюдать правила их обработки. Шеф-повар рекомендует всегда мыть и стерилизовать яйца перед употреблением. Это поможет минимизировать риск попадания вредных бактерий в пищу.

На что обращать внимание

Магазинные яйца: проходят строгий контроль качества, подходят для тех, кто ценит стабильность и безопасность.

Домашние яйца: могут содержать больше микроэлементов, но риск заражения выше.
При выборе ориентируйтесь на проверенных производителей и соблюдайте правила гигиены.

Уточнения

Яйцо́ — распространённый пищевой продукт. В силу доступности в настоящее время самыми распространёнными в употреблении являются куриные яйца, хотя любые птичьи яйца могут быть употреблены в пищу человеком. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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