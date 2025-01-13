Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Генетический след: как наследственность провоцирует атипичную депрессию
Рассказываем, как собрать чемодан так, чтобы всё уместилось
Учёные выяснили, почему справлять малую нужду в душе полезно для мужчин
Как правильно наказывать собаку? Делайте только так
Росстат сравнил зарплаты мужчин и женщин в России: результат удивляет
Ошибки при приготовлении грибного супа: чего избегать
Секреты эффективного похудения, о которых вы не знали
Красный, зелёный, синий: что означает цвет антифриза
Шура призвал Губина не твердить в каждом интервью, что он больной

Вкуснейшее кокосовое печенье своими руками. Быстрый и лёгкий рецепт

1:32
Еда

Ингредиенты

— Кокосовая стружка — 250 г.
— Сахар — 100 г.
— Яйца — 2 шт.
— Ванильный сахар — 1 пакетик (по желанию).
— Щепотка соли.

Кокосовое печенье
Фото: flickr.com by Jessica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кокосовое печенье

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов:
Отмерьте все необходимые ингредиенты. Если используете ванильный сахар, добавьте его вместе с обычным сахаром.

2. Смешивание:
В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пышной светлой массы. Можно использовать миксер или венчик.

3. Добавление кокоса:
Постепенно введите кокосовую стружку в яичную массу, тщательно перемешивая ложкой или лопаткой. Убедитесь, что вся масса стала однородной.

4. Формирование печенья:
Застелите противень пекарской бумагой. С помощью ложки выкладывайте небольшие порции теста на противень, оставляя между ними расстояние примерно 2-3 см, так как печенье слегка увеличится в размерах при выпечке.

5. Выпекание:
Разогрейте духовку до 170°C. Поставьте противень с печеньями в духовку и выпекайте около 12-15 минут, пока печенье не станет золотистым.

6. Охлаждение:
Достаньте печенье из духовки и дайте ему полностью остыть на противне. Когда печенье остынет, оно станет хрустящим.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Здоровье
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания Аудио 
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ
Недвижимость
Как убрать желтизну с ванны за полчаса: простой способ Аудио 
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Садоводство, цветоводство
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Для кого и почему принц Уэльский стал королём Карлом Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Последние материалы
США в три раза увеличили закупки российского шоколада в 2024 году
Вкуснейшее кокосовое печенье своими руками. Быстрый и лёгкий рецепт
Кошка часто просится на улицу? Вот что делать хозяину
S7 Airlines улучшает расписание для полётов из Москвы в Ашхабат
Рассказываем, как правильно хранить новогодние украшения
Роддом в космосе: раскрыта загадка голубых пузырей
Открытая спина: секрет как носить бюстгальтер с любым платьем
Серый, белый или чёрный: какой цвет автомобиля выбрать
Ногти на ногах: зачем они нам нужны на самом деле?
Избранница Дурова каждый раз перед сном загадывает себе бриллианты, сумки Birkin и Mercedes 
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.