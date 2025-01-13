Вкуснейшее кокосовое печенье своими руками. Быстрый и лёгкий рецепт

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Ингредиенты

— Кокосовая стружка — 250 г.

— Сахар — 100 г.

— Яйца — 2 шт.

— Ванильный сахар — 1 пакетик (по желанию).

— Щепотка соли.

Фото: flickr.com by Jessica, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кокосовое печенье

Приготовление

1. Подготовка ингредиентов:

Отмерьте все необходимые ингредиенты. Если используете ванильный сахар, добавьте его вместе с обычным сахаром.

2. Смешивание:

В глубокой миске взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до образования пышной светлой массы. Можно использовать миксер или венчик.

3. Добавление кокоса:

Постепенно введите кокосовую стружку в яичную массу, тщательно перемешивая ложкой или лопаткой. Убедитесь, что вся масса стала однородной.

4. Формирование печенья:

Застелите противень пекарской бумагой. С помощью ложки выкладывайте небольшие порции теста на противень, оставляя между ними расстояние примерно 2-3 см, так как печенье слегка увеличится в размерах при выпечке.

5. Выпекание:

Разогрейте духовку до 170°C. Поставьте противень с печеньями в духовку и выпекайте около 12-15 минут, пока печенье не станет золотистым.

6. Охлаждение:

Достаньте печенье из духовки и дайте ему полностью остыть на противне. Когда печенье остынет, оно станет хрустящим.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности. Выпекается из различных видов теста.



