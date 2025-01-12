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Блины больше рваться не будут, если вы будете их готовить именно так

2:32
Еда

1. Правильное тесто:
— Пропорции: используйте правильные пропорции муки, молока и яиц. Обычно на 1 литр молока берут 300-350 г муки и 2-3 яйца.
— Жидкость: молоко можно заменить водой или кефиром, но лучше всего использовать молоко, так как оно придаёт блинам нежность.
— Яйца: они связывают ингредиенты и делают тесто более плотным. Если добавить слишком много яиц, блины могут стать жёсткими, поэтому соблюдайте баланс.
— Масло: Добавление небольшого количества растительного масла в тесто сделает блины более эластичными и предотвратит их прилипание к сковороде.

Блины
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блины

2. Замешивание теста:
— Взбейте яйца: перед добавлением в тесто взбейте яйца венчиком или миксером до однородной массы.
— Муку просейте: просеянная мука насыщается кислородом, что делает тесто более воздушным.
— Добавляйте жидкость постепенно: сначала смешайте сухие ингредиенты, затем постепенно добавляйте жидкие, постоянно перемешивая, чтобы избежать комочков.
— Дайте тесту отдохнуть: после замешивания оставьте тесто на 15-20 минут, чтобы клейковина в муке успела набухнуть. Это сделает тесто более эластичным.

3. Подготовка сковороды:
— Правильная сковорода: лучше всего использовать специальную блинную сковороду с антипригарным покрытием или чугунную сковороду.
— Разогрев: хорошо разогрейте сковороду перед началом готовки. Проверить готовность можно капнув немного воды на поверхность — она должна моментально испаряться.
— Смазывание: смажьте сковороду небольшим количеством растительного масла перед первым блином. Для последующих блинов достаточно просто протирать сковороду бумажным полотенцем, смоченным в масле.

4. Процесс жарки:
— Налив теста: наливайте тесто тонким слоем, равномерно распределяя его по всей поверхности сковороды. Для этого наклоняйте сковороду в разные стороны.
— Время жарки: жарьте каждый блин с одной стороны до тех пор, пока края не начнут подрумяниваться, а поверхность перестанет быть липкой. Затем аккуратно переверните блин лопаткой и дожарьте с другой стороны.
— Температура: поддерживайте умеренную температуру, чтобы блины не подгорали и не пересушивались.

 

Уточнения

Блины́ (от праслав. *mlinъ — др.-рус. *млинъ, болг. млин, полаб. mlync, укр. млинець) — блюдо русской[2] кухни, выпекаемое из жидкого дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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