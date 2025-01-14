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Как приготовить рассыпчатую и ароматную пшённую кашу — три простых совета

1:20
Еда

Многие не так часто делают пшенную кашу, потому что просто не умеют правильно её готовить. При правильном приготовлении пшённая каша станет любимым и полезным блюдом для завтрака.

Пшенная каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пшенная каша

Вот три совета, как добиться идеальной текстуры и вкуса пшенной каши:

  1. Тщательно промойте крупу. Для этого может потребоваться несколько раз менять воду. Дело не в том, что пшено грязное, а в крахмальной пыли, которая покрывает зёрна. Крахмал делает кашу вязкой и клейкой. Чтобы этого избежать, промывайте пшёнку горячей водой.
  2. Подсушите пшёнку на сухой сковороде. Выложите промытую крупу на горячую сухую сковороду и помешивайте, пока влага не испарится. Затем добавьте немного масла и обжарьте на среднем огне. Не доводите до сильного поджаривания — просто слегка пропитайте пшёнку маслом. Это придаст ей рассыпчатую структуру и приятный аромат.
  3. Варите кашу на минимальном огне. Сначала без крышки, чтобы испарилась большая часть влаги, затем под крышкой. Это поможет добиться нужной консистенции.

Следуя этим простым шагам, вы получите ароматную, пушистую и вкусную кашу, которая станет отличным началом дня.

Уточнения

Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.
 

Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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