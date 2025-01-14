Как приготовить рассыпчатую и ароматную пшённую кашу — три простых совета

Многие не так часто делают пшенную кашу, потому что просто не умеют правильно её готовить. При правильном приготовлении пшённая каша станет любимым и полезным блюдом для завтрака.
Вот три совета, как добиться идеальной текстуры и вкуса пшенной каши:
Следуя этим простым шагам, вы получите ароматную, пушистую и вкусную кашу, которая станет отличным началом дня.
Пшено́ — крупа, получаемая из плодов культурных видов проса (Panicum), освобождённых от колосковых чешуек посредством обдирки.
Пшённая ка́ша (разг. пшёнка) — каша, приготавливаемая из пшённой крупы, получаемой из плодов (зёрен) растений рода Просо (Panicum).
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