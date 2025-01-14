Запеканка из куриной печени: праздник вкуса на вашем столе

Предлагаем вам приготовить ароматное блюдо из куриной печени, которое порадует даже самых взыскательных гурманов. Эта запеканка станет украшением любого праздничного стола, но можно приготовить её и просто на ужин, порадовав своих домашних!
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запеканка
Для этого блюда нам понадобятся:
600 граммов куриной печени,
100 миллилитров молока,
100 граммов манной крупы,
2 луковицы,
300 граммов моркови,
три столовые ложки сметаны и майонеза,
1 чайная ложка соли,
чёрный молотый перец,
2 яйца,
растительное масло.
Приготовление:
Тщательно промойте куриную печень и измельчите её. Это можно сделать с помощью мясорубки или блендера.
Переложите печень в миску, добавьте молоко и манную крупу. Хорошо перемешайте и оставьте на один час, чтобы манка набухла.
Разогрейте сковороду с растительным маслом. Нарежьте луковицы и обжарьте их на среднем огне до золотистого цвета. Добавьте немного сахара, чтобы лук стал более сладким.
Натрите морковь на крупной тёрке и добавьте её к луку. Обжаривайте овощи вместе до мягкости.
Снимите сковороду с огня и дайте овощам немного остыть. Затем добавьте к печени соль, черный молотый перец и тщательно перемешайте.
Выложите часть обжаренных овощей в смазанную маслом форму для запекания. Сверху распределите слой куриной печени. Смажьте поверхность смесью из сметаны и майонеза. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.
С 1 февраля 2025 года в России могут провести дополнительную индексацию пенсий, если уровень инфляции превысит прогнозы. Об этом сообщила Светлана Бессараб из комитета Госдумы по труду и социальной политике.