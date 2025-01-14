Запеканка из куриной печени: праздник вкуса на вашем столе

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Предлагаем вам приготовить ароматное блюдо из куриной печени, которое порадует даже самых взыскательных гурманов. Эта запеканка станет украшением любого праздничного стола, но можно приготовить её и просто на ужин, порадовав своих домашних!

Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запеканка

Для этого блюда нам понадобятся:

600 граммов куриной печени,

100 миллилитров молока,

100 граммов манной крупы,

2 луковицы,

300 граммов моркови,

три столовые ложки сметаны и майонеза,

1 чайная ложка соли,

чёрный молотый перец,

2 яйца,

растительное масло.

Приготовление:

Тщательно промойте куриную печень и измельчите её. Это можно сделать с помощью мясорубки или блендера. Переложите печень в миску, добавьте молоко и манную крупу. Хорошо перемешайте и оставьте на один час, чтобы манка набухла. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Нарежьте луковицы и обжарьте их на среднем огне до золотистого цвета. Добавьте немного сахара, чтобы лук стал более сладким. Натрите морковь на крупной тёрке и добавьте её к луку. Обжаривайте овощи вместе до мягкости. Снимите сковороду с огня и дайте овощам немного остыть. Затем добавьте к печени соль, черный молотый перец и тщательно перемешайте. Выложите часть обжаренных овощей в смазанную маслом форму для запекания. Сверху распределите слой куриной печени. Смажьте поверхность смесью из сметаны и майонеза. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

