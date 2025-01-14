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Запеканка из куриной печени: праздник вкуса на вашем столе

1:47
Еда

Предлагаем вам приготовить ароматное блюдо из куриной печени, которое порадует даже самых взыскательных гурманов. Эта запеканка станет украшением любого праздничного стола, но можно приготовить её и просто на ужин, порадовав своих домашних!

Запеканка
Фото: commons.wikimedia.org by Ceeseven, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запеканка

Для этого блюда нам понадобятся:

  • 600 граммов куриной печени,
  • 100 миллилитров молока,
  • 100 граммов манной крупы,
  • 2 луковицы,
  • 300 граммов моркови,
  • три столовые ложки сметаны и майонеза,
  • 1 чайная ложка соли,
  • чёрный молотый перец,
  • 2 яйца,
  • растительное масло.

Приготовление:

  1. Тщательно промойте куриную печень и измельчите её. Это можно сделать с помощью мясорубки или блендера.
  2. Переложите печень в миску, добавьте молоко и манную крупу. Хорошо перемешайте и оставьте на один час, чтобы манка набухла.
  3. Разогрейте сковороду с растительным маслом. Нарежьте луковицы и обжарьте их на среднем огне до золотистого цвета. Добавьте немного сахара, чтобы лук стал более сладким.
  4. Натрите морковь на крупной тёрке и добавьте её к луку. Обжаривайте овощи вместе до мягкости.
  5. Снимите сковороду с огня и дайте овощам немного остыть. Затем добавьте к печени соль, черный молотый перец и тщательно перемешайте.
  6. Выложите часть обжаренных овощей в смазанную маслом форму для запекания. Сверху распределите слой куриной печени. Смажьте поверхность смесью из сметаны и майонеза. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты.
  7. Запекайте блюдо в разогретой до 180 градусов духовке в течение 40 минут.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Печень (печёнка) — субпродукт первой категории, внутренний орган животных (крупного и мелкого рогатого скота, свиней), домашней птицы и рыбы (минтай, треска) между желудком и диафрагмой, употребляемый человеком в пищу.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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