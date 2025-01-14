Минус хлеб, плюс сало: четыре простых способа сделать котлеты вкуснее, сочнее и пышнее

Котлеты — одно из самых популярных домашних блюд, но как сделать их по-настоящему вкусными и сочными? Мы поделимся несколькими простыми, но эффективными секретами приготовления сочных и пышных котлеток.
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Котлеты
Используйте правильный помол мяса. Для котлет лучше выбирать средний или крупный помол. Слишком мелкий помол может сделать фарш слишком плотным и сухим.
Не добавляйте в фарш яйца и хлеб. Эти ингредиенты могут сделать котлеты более плотными и менее сочными. Если вы хотите, чтобы котлеты были нежными и воздушными, лучше обойтись без них.
Добавьте сало. Даже если вы используете сочный фарш, сало поможет сделать котлеты ещё более сочными и вкусными. Количество сала зависит от объёма фарша и его сочности. Сало расплавляется при жарке, делая фарш более рыхлым и мягким.
Обжарьте репчатый лук. Вместо того чтобы пропускать лук через мясорубку вместе с мясом, лучше обжарить его до золотистого цвета. Мелко нарезанный лук придаст котлетам приятный вкус и сделает их более сочными.
Уточнения
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости; в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша.