Минус хлеб, плюс сало: четыре простых способа сделать котлеты вкуснее, сочнее и пышнее

1:13 Your browser does not support the audio element. Еда

Котлеты — одно из самых популярных домашних блюд, но как сделать их по-настоящему вкусными и сочными? Мы поделимся несколькими простыми, но эффективными секретами приготовления сочных и пышных котлеток.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Используйте правильный помол мяса. Для котлет лучше выбирать средний или крупный помол. Слишком мелкий помол может сделать фарш слишком плотным и сухим. Не добавляйте в фарш яйца и хлеб. Эти ингредиенты могут сделать котлеты более плотными и менее сочными. Если вы хотите, чтобы котлеты были нежными и воздушными, лучше обойтись без них. Добавьте сало. Даже если вы используете сочный фарш, сало поможет сделать котлеты ещё более сочными и вкусными. Количество сала зависит от объёма фарша и его сочности. Сало расплавляется при жарке, делая фарш более рыхлым и мягким. Обжарьте репчатый лук. Вместо того чтобы пропускать лук через мясорубку вместе с мясом, лучше обжарить его до золотистого цвета. Мелко нарезанный лук придаст котлетам приятный вкус и сделает их более сочными.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости; в современном русском языке и русской кухне: изделие из мясного фарша.

