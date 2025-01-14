Вкусно и полезно: 3 простых рецептов из овсянки для похудения для завтрака или лёгкого ужина

Сбросить вес можно без значительных финансовых затрат, включив в рацион блюда из овсянки. Овсянка не только полезна, но и проста в приготовлении. Вот три рецепта из овсянки, которые помогут достичь этой цели и разнообразить полезные завтраки или лёгкие ужины.
Фото: flickr.com by Ella Olsson from Stockholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
овсянка в банке
1. Овсяноблин с банановой начинкой
Овсяноблин — отличный завтрак, который можно разнообразить полезными начинками.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья быстрого приготовления — 4 ст. ложки
Яйцо — 1 шт.
Молоко — 60 мл
Начинка: банан, корица — по вкусу
Приготовление:
Измельчите овсяные хлопья в кофемолке до состояния муки.
Добавьте молоко и яйцо, хорошо перемешайте.
Вылейте смесь на разогретую сковороду и готовьте на медленном огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Подавайте блин, добавив нарезанный дольками банан и посыпав корицей. Можно украсить свежими ягодами.
2. Ленивая овсянка на кефире в банке
Этот рецепт подходит для тех, кто предпочитает готовить заранее. Вам понадобятся простые ингредиенты, а наутро вас уже будет ждать вкусный и полезный завтрак.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 50 г
Кефир — 1 стакан
Банан — 1 шт.
Орехи — 20 г
Сухофрукты (курага, чернослив) — по 10 г
Мёд — 1 ст. ложка
Приготовление:
Промойте и нарежьте фрукты и орехи. Банан очистите и нарежьте, орехи измельчите. Сухофрукты нарежьте кубиками.
Подготовьте стеклянную банку.
Сложите нарезанные ингредиенты в банку.
Залейте ингредиенты кефиром и тщательно перемешайте.
Уберите банку в холодильник. Перед употреблением перемешайте.
3. Овсяный смузи с йогуртом
Смузи станет отличным завтраком или перекусом, обеспечивая энергией и полезными веществами.
Ингредиенты:
Овсяные хлопья — 3 ст. ложки
Молоко — 50 мл
Йогурт — 1 стаканчик
Семена льна, специи, орехи (по желанию)
Приготовление:
Доведите молоко до кипения.
Добавьте овсяные хлопья и оставьте на 10 минут.
Слейте лишнюю жидкость.
Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции.
Добавьте йогурт и взбейте до получения пюре.
Разлейте смузи по стаканам и наслаждайтесь вкусным и полезным напитком.
Эти простые рецепты помогут вам разнообразить меню полезных завтраков или лёгких ужинов и сделать процесс похудения приятным и полезным.
Уточнения
Овся́ная ка́ша (илиовся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).