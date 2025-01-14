Вкусно и полезно: 3 простых рецептов из овсянки для похудения для завтрака или лёгкого ужина

2:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Сбросить вес можно без значительных финансовых затрат, включив в рацион блюда из овсянки. Овсянка не только полезна, но и проста в приготовлении. Вот три рецепта из овсянки, которые помогут достичь этой цели и разнообразить полезные завтраки или лёгкие ужины.

Фото: flickr.com by Ella Olsson from Stockholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ овсянка в банке

1. Овсяноблин с банановой начинкой

Овсяноблин — отличный завтрак, который можно разнообразить полезными начинками.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья быстрого приготовления — 4 ст. ложки

Яйцо — 1 шт.

Молоко — 60 мл

Начинка: банан, корица — по вкусу

Приготовление:

Измельчите овсяные хлопья в кофемолке до состояния муки. Добавьте молоко и яйцо, хорошо перемешайте. Вылейте смесь на разогретую сковороду и готовьте на медленном огне до золотистой корочки с обеих сторон. Подавайте блин, добавив нарезанный дольками банан и посыпав корицей. Можно украсить свежими ягодами.

2. Ленивая овсянка на кефире в банке

Этот рецепт подходит для тех, кто предпочитает готовить заранее. Вам понадобятся простые ингредиенты, а наутро вас уже будет ждать вкусный и полезный завтрак.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 50 г

Кефир — 1 стакан

Банан — 1 шт.

Орехи — 20 г

Сухофрукты (курага, чернослив) — по 10 г

Мёд — 1 ст. ложка

Приготовление:

Промойте и нарежьте фрукты и орехи. Банан очистите и нарежьте, орехи измельчите. Сухофрукты нарежьте кубиками. Подготовьте стеклянную банку. Сложите нарезанные ингредиенты в банку. Залейте ингредиенты кефиром и тщательно перемешайте. Уберите банку в холодильник. Перед употреблением перемешайте.

3. Овсяный смузи с йогуртом

Смузи станет отличным завтраком или перекусом, обеспечивая энергией и полезными веществами.

Ингредиенты:

Овсяные хлопья — 3 ст. ложки

Молоко — 50 мл

Йогурт — 1 стаканчик

Семена льна, специи, орехи (по желанию)

Приготовление:

Доведите молоко до кипения. Добавьте овсяные хлопья и оставьте на 10 минут. Слейте лишнюю жидкость. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции. Добавьте йогурт и взбейте до получения пюре. Разлейте смузи по стаканам и наслаждайтесь вкусным и полезным напитком.

Эти простые рецепты помогут вам разнообразить меню полезных завтраков или лёгких ужинов и сделать процесс похудения приятным и полезным.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

