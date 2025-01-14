Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огород без химии: 5 цветов, которые отпугнут вредителей
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Зимняя подготовка грунта: чем посыпать снег для улучшения плодородия
Почему Трусова отказалась от прыжков в своих выступлениях: подробности личной жизни фигуристки
Удивительный эффект резкого похудения: почему кожа теряет свою красоту
Зима не повод для паники: как подготовить машину к морозам
Актриса Лиза Арзамасова предстала в дерзком образе
Как найти мотивацию и полюбить своё тело при похудении?
Эта горная река в Абхазии иногда течёт вспять

Вкусно и полезно: 3 простых рецептов из овсянки для похудения для завтрака или лёгкого ужина

2:51
Еда

Сбросить вес можно без значительных финансовых затрат, включив в рацион блюда из овсянки. Овсянка не только полезна, но и проста в приготовлении. Вот три рецепта из овсянки, которые помогут достичь этой цели и разнообразить полезные завтраки или лёгкие ужины.

овсянка в банке
Фото: flickr.com by Ella Olsson from Stockholm, Sweden, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
овсянка в банке

1. Овсяноблин с банановой начинкой

Овсяноблин — отличный завтрак, который можно разнообразить полезными начинками.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья быстрого приготовления — 4 ст. ложки
  • Яйцо — 1 шт.
  • Молоко — 60 мл
  • Начинка: банан, корица — по вкусу

Приготовление:

  1. Измельчите овсяные хлопья в кофемолке до состояния муки.
  2. Добавьте молоко и яйцо, хорошо перемешайте.
  3. Вылейте смесь на разогретую сковороду и готовьте на медленном огне до золотистой корочки с обеих сторон.
  4. Подавайте блин, добавив нарезанный дольками банан и посыпав корицей. Можно украсить свежими ягодами.

2. Ленивая овсянка на кефире в банке

Этот рецепт подходит для тех, кто предпочитает готовить заранее. Вам понадобятся простые ингредиенты, а наутро вас уже будет ждать вкусный и полезный завтрак.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 50 г
  • Кефир — 1 стакан
  • Банан — 1 шт.
  • Орехи — 20 г
  • Сухофрукты (курага, чернослив) — по 10 г
  • Мёд — 1 ст. ложка

Приготовление:

  1. Промойте и нарежьте фрукты и орехи. Банан очистите и нарежьте, орехи измельчите. Сухофрукты нарежьте кубиками.
  2. Подготовьте стеклянную банку.
  3. Сложите нарезанные ингредиенты в банку.
  4. Залейте ингредиенты кефиром и тщательно перемешайте.
  5. Уберите банку в холодильник. Перед употреблением перемешайте.

3. Овсяный смузи с йогуртом

Смузи станет отличным завтраком или перекусом, обеспечивая энергией и полезными веществами.

Ингредиенты:

  • Овсяные хлопья — 3 ст. ложки
  • Молоко — 50 мл
  • Йогурт — 1 стаканчик
  • Семена льна, специи, орехи (по желанию)

Приготовление:

  1. Доведите молоко до кипения.
  2. Добавьте овсяные хлопья и оставьте на 10 минут.
  3. Слейте лишнюю жидкость.
  4. Поместите все ингредиенты в блендер и взбейте до однородной консистенции.
  5. Добавьте йогурт и взбейте до получения пюре.
  6. Разлейте смузи по стаканам и наслаждайтесь вкусным и полезным напитком.

Эти простые рецепты помогут вам разнообразить меню полезных завтраков или лёгких ужинов и сделать процесс похудения приятным и полезным.

Уточнения

Овся́ная ка́ша (или овся́нка) — каша из овсяной крупы (дроблёной или недроблёной, плющеной, овсяных хлопьев или толокна).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская показала свою причёску за 6 тысяч рублей Аудио 
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице
Красота и стиль
5 эфирных масел, которые избавляют от морщин на лице Аудио 
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев отправился отдыхать в страну своей мечты Аудио 
Популярное
Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения

Актёр Павел Прилучный похвастался организацией дня рождения своего сына Тимофея от актрисы Агаты Муцениеце.

Прилучный показал, какой праздник устроил сыну Тимофею в день его рождения
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Повышение пенсий с 1 февраля: что известно сейчас?
Убираем пигментные пятна и улучшает текстуру кожи: секрет пилинга
Нажмите это перед включением стиральной машины и счета за электроэнергию сократятся втрое
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
5 деталей, которые превращают обычную квартиру в дизайнерский шедевр
Александр Ревва раскрыл самый быстрый способ похудения после Нового года
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
5 растений, которые нельзя подкармливать золой
Последние материалы
Огород без химии: 5 цветов, которые отпугнут вредителей
Названа температура, при которой нужно стирать всё и всегда в стиральной машине
Зимняя подготовка грунта: чем посыпать снег для улучшения плодородия
Почему Трусова отказалась от прыжков в своих выступлениях: подробности личной жизни фигуристки
Удивительный эффект резкого похудения: почему кожа теряет свою красоту
Зима не повод для паники: как подготовить машину к морозам
Актриса Лиза Арзамасова предстала в дерзком образе
Как найти мотивацию и полюбить своё тело при похудении?
Эта горная река в Абхазии иногда течёт вспять
Минус хлеб, плюс сало: четыре простых способа сделать котлеты вкуснее, сочнее и пышнее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.