Луковые оладьи на воде вместо кефира: новый взгляд на привычное блюдо

1:24 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие привыкли к классическим оладьям на кефире, но оладьи, приготовленные на воде, могут быть не менее вкусными. Мы поделимся рецептом с добавлением лука, который придаст оладьям пикантный вкус.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Оладьи

Ингредиенты:

Холодная вода — 0,5 стакана

Кипяток — 0,5 стакана

Мука — около 2 стаканов

Яйцо — 1 штука

Сахар — 1 столовая ложка

Соль — 1/3 чайной ложки

Разрыхлитель — 1,5 чайной ложки

Лук — 1 штука

Способ приготовления:

В глубокой миске смешайте холодную воду, яйцо, сахар и соль. Взбейте смесь венчиком до однородности. Влейте в миску полстакана кипятка, продолжая взбивать. Постепенно добавьте муку, пока тесто не станет напоминать густую сметану. Всыпьте разрыхлитель и перемешайте. Очистите и мелко нарежьте одну крупную луковицу. Обжарьте лук на сковороде до золотистого цвета. На другой сковороде разогрейте масло. Выложите на сковороду кусочки лука, а затем аккуратно добавьте тесто. Жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти оладьи станут отличным дополнением к завтраку или ужину, а благодаря луку приобретут необычный и приятный вкус.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

