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Луковые оладьи на воде вместо кефира: новый взгляд на привычное блюдо

1:24
Еда

Многие привыкли к классическим оладьям на кефире, но оладьи, приготовленные на воде, могут быть не менее вкусными. Мы поделимся рецептом с добавлением лука, который придаст оладьям пикантный вкус.

Оладьи
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи

Ингредиенты:

  • Холодная вода — 0,5 стакана
  • Кипяток — 0,5 стакана
  • Мука — около 2 стаканов
  • Яйцо — 1 штука
  • Сахар — 1 столовая ложка
  • Соль — 1/3 чайной ложки
  • Разрыхлитель — 1,5 чайной ложки
  • Лук — 1 штука

Способ приготовления:

  1. В глубокой миске смешайте холодную воду, яйцо, сахар и соль. Взбейте смесь венчиком до однородности.
  2. Влейте в миску полстакана кипятка, продолжая взбивать. Постепенно добавьте муку, пока тесто не станет напоминать густую сметану. Всыпьте разрыхлитель и перемешайте.
  3. Очистите и мелко нарежьте одну крупную луковицу. Обжарьте лук на сковороде до золотистого цвета.
  4. На другой сковороде разогрейте масло. Выложите на сковороду кусочки лука, а затем аккуратно добавьте тесто. Жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.

Эти оладьи станут отличным дополнением к завтраку или ужину, а благодаря луку приобретут необычный и приятный вкус.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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