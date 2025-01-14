Луковые оладьи на воде вместо кефира: новый взгляд на привычное блюдо
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Многие привыкли к классическим оладьям на кефире, но оладьи, приготовленные на воде, могут быть не менее вкусными. Мы поделимся рецептом с добавлением лука, который придаст оладьям пикантный вкус.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Оладьи
Ингредиенты:
- Холодная вода — 0,5 стакана
- Кипяток — 0,5 стакана
- Мука — около 2 стаканов
- Яйцо — 1 штука
- Сахар — 1 столовая ложка
- Соль — 1/3 чайной ложки
- Разрыхлитель — 1,5 чайной ложки
- Лук — 1 штука
Способ приготовления:
- В глубокой миске смешайте холодную воду, яйцо, сахар и соль. Взбейте смесь венчиком до однородности.
- Влейте в миску полстакана кипятка, продолжая взбивать. Постепенно добавьте муку, пока тесто не станет напоминать густую сметану. Всыпьте разрыхлитель и перемешайте.
- Очистите и мелко нарежьте одну крупную луковицу. Обжарьте лук на сковороде до золотистого цвета.
- На другой сковороде разогрейте масло. Выложите на сковороду кусочки лука, а затем аккуратно добавьте тесто. Жарьте оладьи на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
Эти оладьи станут отличным дополнением к завтраку или ужину, а благодаря луку приобретут необычный и приятный вкус.
Уточнения
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру