Шикарная запеканка из куриного филе, картошки и грибов: невероятно ароматно и восхитительно вкусно

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом простого, но очень вкусного блюда из куриного филе и картошки со сливками, грибами и помидорами, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Аромат этого блюда не оставит равнодушным ни одного гостя!
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка
Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:
800 г куриного филе,
700 г картофеля,
1 чайная ложка соли,
1/4 чайной ложки чёрного перца,
1 чайная ложка сушёного чеснока,
1 чайная ложка сладкой паприки,
100 мл сливок,
1 луковица,
1 столовая ложка растительного масла,
2 чайные ложки приправы для картофеля,
200 г шампиньонов,
400 г помидоров,
200 г твёрдого сыра,
2 яйца.
Приготовление
Начните с подготовки куриного филе: нарежьте его небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте сушёный чеснок и паприку. Влейте сливки и тщательно перемешайте.
Очистите и нарежьте тонкими кружочками картофель. Выложите его в форму для запекания.
Сверху равномерно распределите нарезанный полукольцами лук. Полейте растительным маслом, посыпьте приправой для картофеля и хорошо перемешайте.
Сформируйте из картофельных ломтиков бортик по краям формы, а оставшийся картофель разложите ровным слоем по дну. Затем выложите куриное филе.
Нарежьте грибы тонкими пластинками и распределите их поверх куриного филе. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками и уложите их на грибы.
Теперь приготовьте заливку: в глубокой миске взбейте яйца, добавьте соль и оставшиеся сливки. Тщательно перемешайте и залейте полученной смесью содержимое формы.
Отправьте форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте блюдо в течение 50 минут. Если ваша духовка не оснащена функцией конвекции, увеличьте температуру до 210 градусов.
За 10 минут до готовности посыпьте блюдо тёртым сыром. Общее время запекания составит примерно 1 час.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).