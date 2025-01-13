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Шикарная запеканка из куриного филе, картошки и грибов: невероятно ароматно и восхитительно вкусно

2:18
Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом простого, но очень вкусного блюда из куриного филе и картошки со сливками, грибами и помидорами, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Аромат этого блюда не оставит равнодушным ни одного гостя!

Запеканка
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Запеканка

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 800 г куриного филе,
  • 700 г картофеля,
  • 1 чайная ложка соли,
  • 1/4 чайной ложки чёрного перца,
  • 1 чайная ложка сушёного чеснока,
  • 1 чайная ложка сладкой паприки,
  • 100 мл сливок,
  • 1 луковица,
  • 1 столовая ложка растительного масла,
  • 2 чайные ложки приправы для картофеля,
  • 200 г шампиньонов,
  • 400 г помидоров,
  • 200 г твёрдого сыра,
  • 2 яйца.

Приготовление

  1. Начните с подготовки куриного филе: нарежьте его небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте сушёный чеснок и паприку. Влейте сливки и тщательно перемешайте.
  2. Очистите и нарежьте тонкими кружочками картофель. Выложите его в форму для запекания.
  3. Сверху равномерно распределите нарезанный полукольцами лук. Полейте растительным маслом, посыпьте приправой для картофеля и хорошо перемешайте.
  4. Сформируйте из картофельных ломтиков бортик по краям формы, а оставшийся картофель разложите ровным слоем по дну. Затем выложите куриное филе.
  5. Нарежьте грибы тонкими пластинками и распределите их поверх куриного филе. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками и уложите их на грибы.
  6. Теперь приготовьте заливку: в глубокой миске взбейте яйца, добавьте соль и оставшиеся сливки. Тщательно перемешайте и залейте полученной смесью содержимое формы.
  7. Отправьте форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте блюдо в течение 50 минут. Если ваша духовка не оснащена функцией конвекции, увеличьте температуру до 210 градусов.
  8. За 10 минут до готовности посыпьте блюдо тёртым сыром. Общее время запекания составит примерно 1 час.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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