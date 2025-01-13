Шикарная запеканка из куриного филе, картошки и грибов: невероятно ароматно и восхитительно вкусно

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Сегодня мы хотим поделиться с вами рецептом простого, но очень вкусного блюда из куриного филе и картошки со сливками, грибами и помидорами, которое подойдёт как для праздничного стола, так и для повседневного ужина. Аромат этого блюда не оставит равнодушным ни одного гостя!

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Запеканка

Для приготовления вам понадобятся следующие ингредиенты:

800 г куриного филе,

700 г картофеля,

1 чайная ложка соли,

1/4 чайной ложки чёрного перца,

1 чайная ложка сушёного чеснока,

1 чайная ложка сладкой паприки,

100 мл сливок,

1 луковица,

1 столовая ложка растительного масла,

2 чайные ложки приправы для картофеля,

200 г шампиньонов,

400 г помидоров,

200 г твёрдого сыра,

2 яйца.

Приготовление

Начните с подготовки куриного филе: нарежьте его небольшими кусочками, посолите, поперчите, добавьте сушёный чеснок и паприку. Влейте сливки и тщательно перемешайте. Очистите и нарежьте тонкими кружочками картофель. Выложите его в форму для запекания. Сверху равномерно распределите нарезанный полукольцами лук. Полейте растительным маслом, посыпьте приправой для картофеля и хорошо перемешайте. Сформируйте из картофельных ломтиков бортик по краям формы, а оставшийся картофель разложите ровным слоем по дну. Затем выложите куриное филе. Нарежьте грибы тонкими пластинками и распределите их поверх куриного филе. Помидоры нарежьте тонкими ломтиками и уложите их на грибы. Теперь приготовьте заливку: в глубокой миске взбейте яйца, добавьте соль и оставшиеся сливки. Тщательно перемешайте и залейте полученной смесью содержимое формы. Отправьте форму в предварительно разогретую до 200 градусов духовку. Запекайте блюдо в течение 50 минут. Если ваша духовка не оснащена функцией конвекции, увеличьте температуру до 210 градусов. За 10 минут до готовности посыпьте блюдо тёртым сыром. Общее время запекания составит примерно 1 час.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

