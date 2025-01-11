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Борщ как искусство: секреты приготовления наваристого супа

3:23
Еда

Готовить борщ может быть проще, чем кажется. Хотя это блюдо славится своей сложностью, если правильно организовать процесс, его можно сделать за полчаса! Главное — подготовить ключевые ингредиенты заранее.

Борщ
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

Почему борщ — это классика

Борщ — символ русской и украинской кухни, насыщенный суп с ярким вкусом. Его главный секрет — наваристый бульон и богатая томатно-овощная основа. Хотите добиться идеального результата? Вот как это сделать шаг за шагом.

Ингредиенты

Для бульона:

  • Говядина на косточке — 400 г
  • Лук репчатый — 1 шт
  • Морковь — 1 шт
  • Сельдерей (стебель) — 1 шт
  • Душистый перец — 5 шт
  • Лавровый лист — 1 шт

Для супа:

  • Свекла — 2 шт. среднего размера
  • Белокочанная капуста — 1\2 небольшого кочана
  • Картошка — 3 шт.
  • Лук репчатый — 1 шт.
  • Морковь — 1 шт.
  • Томатная масса (без кожи) — 250 г
  • Кориандр молотый — &frac12 ч. л.
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу
  • Растительное масло — для жарки
  • Сливочное масло — 30-50 г
  • Лимонный сок — 1\2 лимона

Готовим насыщенный бульон

  1.  Запеките мясо и овощи. Чтобы получить глубокий вкус, выложите говядину в форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Затем добавьте к мясу неочищенные лук, морковь и сельдерей, запекайте еще 10 минут.
  2.  Сварите бульон. Переложите запеченные ингредиенты в кастрюлю, залейте 3 литрами воды и доведите до кипения. Варите на минимальном огне 90 минут. В конце добавьте лавровый лист и душистый перец, потомите еще 10 минут. Готовый бульон процедите.
  3. Мясо нарежьте кусочками для подачи.

Овощи: подготовка и обжарка

Запекаем свеклу. Тщательно вымойте корнеплоды, заверните в два слоя фольги и запекайте при 200 градусах около часа. Свекла сохранит вкус и текстуру, если её остудить прямо в фольге.

Готовим зажарку.

  1. Натрите морковь, нарежьте лук полукольцами.
  2. Растопите на сковороде сливочное масло, добавив растительное, и обжарьте лук до золотистого цвета.
  3. Добавьте морковь и тушите несколько минут.
  4. Влейте томатную массу, увеличьте огонь и тушите 3-5 минут. Затем уменьшите нагрев, приправьте смесью специй и тушите до густоты (около 15 минут). Зажарку можно заморозить для будущих супов.

Финальный этап: сборка борща

  1. Очистите картошку, нарежьте брусочками. Нашинкуйте капусту тонкими полосками.
  2. Вскипятите процеженный бульон. Выложите свеклу, капусту и картошку, добавьте лимонный сок и соль. Варите 10 минут.
  3. Введите зажарку, перемешайте и готовьте ещё 15 минут.
    В конце добавьте нарезанное мясо.
  4. Подавайте борщ со сметаной, зеленью и чесноком. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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