Борщ как искусство: секреты приготовления наваристого супа

Готовить борщ может быть проще, чем кажется. Хотя это блюдо славится своей сложностью, если правильно организовать процесс, его можно сделать за полчаса! Главное — подготовить ключевые ингредиенты заранее.
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Борщ
Почему борщ — это классика
Борщ — символ русской и украинской кухни, насыщенный суп с ярким вкусом. Его главный секрет — наваристый бульон и богатая томатно-овощная основа. Хотите добиться идеального результата? Вот как это сделать шаг за шагом.
Ингредиенты
Для бульона:
Говядина на косточке — 400 г
Лук репчатый — 1 шт
Морковь — 1 шт
Сельдерей (стебель) — 1 шт
Душистый перец — 5 шт
Лавровый лист — 1 шт
Для супа:
Свекла — 2 шт. среднего размера
Белокочанная капуста — 1\2 небольшого кочана
Картошка — 3 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Морковь — 1 шт.
Томатная масса (без кожи) — 250 г
Кориандр молотый — ½ ч. л.
Сахар — 2 ч. л.
Соль, черный перец — по вкусу
Растительное масло — для жарки
Сливочное масло — 30-50 г
Лимонный сок — 1\2 лимона
Готовим насыщенный бульон
Запеките мясо и овощи. Чтобы получить глубокий вкус, выложите говядину в форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Затем добавьте к мясу неочищенные лук, морковь и сельдерей, запекайте еще 10 минут.
Сварите бульон. Переложите запеченные ингредиенты в кастрюлю, залейте 3 литрами воды и доведите до кипения. Варите на минимальном огне 90 минут. В конце добавьте лавровый лист и душистый перец, потомите еще 10 минут. Готовый бульон процедите.
Мясо нарежьте кусочками для подачи.
Овощи: подготовка и обжарка
Запекаем свеклу. Тщательно вымойте корнеплоды, заверните в два слоя фольги и запекайте при 200 градусах около часа. Свекла сохранит вкус и текстуру, если её остудить прямо в фольге.
Готовим зажарку.
Натрите морковь, нарежьте лук полукольцами.
Растопите на сковороде сливочное масло, добавив растительное, и обжарьте лук до золотистого цвета.
Добавьте морковь и тушите несколько минут.
Влейте томатную массу, увеличьте огонь и тушите 3-5 минут. Затем уменьшите нагрев, приправьте смесью специй и тушите до густоты (около 15 минут). Зажарку можно заморозить для будущих супов.