Борщ как искусство: секреты приготовления наваристого супа

3:23 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовить борщ может быть проще, чем кажется. Хотя это блюдо славится своей сложностью, если правильно организовать процесс, его можно сделать за полчаса! Главное — подготовить ключевые ингредиенты заранее.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщ

Почему борщ — это классика

Борщ — символ русской и украинской кухни, насыщенный суп с ярким вкусом. Его главный секрет — наваристый бульон и богатая томатно-овощная основа. Хотите добиться идеального результата? Вот как это сделать шаг за шагом.

Ингредиенты

Для бульона:

Говядина на косточке — 400 г

Лук репчатый — 1 шт

Морковь — 1 шт

Сельдерей (стебель) — 1 шт

Душистый перец — 5 шт

Лавровый лист — 1 шт

Для супа:

Свекла — 2 шт. среднего размера

Белокочанная капуста — 1\2 небольшого кочана

Картошка — 3 шт.

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Томатная масса (без кожи) — 250 г

Кориандр молотый — ½ ч. л.

Сахар — 2 ч. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Растительное масло — для жарки

Сливочное масло — 30-50 г

Лимонный сок — 1\2 лимона

Готовим насыщенный бульон

Запеките мясо и овощи. Чтобы получить глубокий вкус, выложите говядину в форму для запекания и отправьте в разогретую до 200 градусов духовку на 20 минут. Затем добавьте к мясу неочищенные лук, морковь и сельдерей, запекайте еще 10 минут. Сварите бульон. Переложите запеченные ингредиенты в кастрюлю, залейте 3 литрами воды и доведите до кипения. Варите на минимальном огне 90 минут. В конце добавьте лавровый лист и душистый перец, потомите еще 10 минут. Готовый бульон процедите. Мясо нарежьте кусочками для подачи.

Овощи: подготовка и обжарка

Запекаем свеклу. Тщательно вымойте корнеплоды, заверните в два слоя фольги и запекайте при 200 градусах около часа. Свекла сохранит вкус и текстуру, если её остудить прямо в фольге.

Готовим зажарку.

Натрите морковь, нарежьте лук полукольцами. Растопите на сковороде сливочное масло, добавив растительное, и обжарьте лук до золотистого цвета. Добавьте морковь и тушите несколько минут. Влейте томатную массу, увеличьте огонь и тушите 3-5 минут. Затем уменьшите нагрев, приправьте смесью специй и тушите до густоты (около 15 минут). Зажарку можно заморозить для будущих супов.

Финальный этап: сборка борща

Очистите картошку, нарежьте брусочками. Нашинкуйте капусту тонкими полосками. Вскипятите процеженный бульон. Выложите свеклу, капусту и картошку, добавьте лимонный сок и соль. Варите 10 минут. Введите зажарку, перемешайте и готовьте ещё 15 минут.

В конце добавьте нарезанное мясо. Подавайте борщ со сметаной, зеленью и чесноком. Это блюдо станет настоящим украшением вашего стола!

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

