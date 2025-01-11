Всегда голодны после еды: вот что вы делаете не так

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Даже если ваш рацион кажется сбалансированным и питательным, чувство голода может появляться снова и снова. Почему так происходит?

Фото: unsplash.com by THE 5TH, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Завтрак

Разберёмся в причинах и узнаем, как справиться с этой проблемой.

Жажда вместо голода

Одной из распространённых причин может быть банальная нехватка жидкости. Мозг иногда путает жажду с голодом, из-за чего мы чувствуем повышенный аппетит. Попробуйте сначала выпить стакан воды — это может быстро устранить ложное чувство голода.

Дефицит белков и пищевых волокон

Если организму не хватает белков и пищевых волокон, чувство сытости пропадает быстрее. Белки особенно важны для длительного ощущения насыщения. Включите в своё меню:

Рыбу

Яйца

Мясо

Молочные продукты

Бобовые

Пищевые волокна, в свою очередь, содержатся в цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах. Проверьте, достаточно ли их в вашем рационе.

Стресс и скорость приёма пищи

Ещё одна причина — стресс. Нервное напряжение может провоцировать переедание или постоянное желание перекусить. Постарайтесь:

Исключить стрессовые ситуации

Уделить внимание релаксации и отдыху

Не торопиться за столом

Если вы едите слишком быстро, мозг не успевает зафиксировать момент насыщения, что также приводит к перееданию.

Как сохранить чувство сытости надолго

Чтобы минимизировать чувство голода, следуйте простым правилам:

Увеличьте количество белков и клетчатки в рационе

Пейте больше воды, чтобы избежать путаницы между жаждой и голодом

Ешьте медленно и осознанно, наслаждаясь каждым кусочком

Снизьте уровень стресса в повседневной жизни

Помните, что ключ к комфортному питанию — это внимание к сигналам организма и сбалансированный подход к своему рациону.

Уточнения

Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») — совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).

