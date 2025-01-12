Приготовьте вкусное карпаччо в домашних условиях. Кулинарные советы

1:20 Your browser does not support the audio element. Еда

Подготовка мяса

1. Выбор говядины: попросите мясника нарезать тонкие ломтики говядины или купите уже нарезанное мясо.

Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мясные стейки

2. Выложите мясо на тарелку: аккуратно разложите ломтики говядины на чистой тарелке.

Приготовление

1. Оливковое масло: сбрызните говядину небольшим количеством оливкового масла для придания насыщенного вкуса.

2. Лимон: равномерно полейте мясо соком лимона для свежей нотки.

3. Специи: посолите и поперчите говядину. По желанию добавьте каперсы или измельчённый чеснок для усиления вкуса.

4. Дополнения (по желанию):

— Свежие листья рукколы рядом с говядиной придадут блюду перечную нотку.

— Натёртый сыр пармезан добавит сливочные и солёные оттенки.

Завершение

1. Охлаждение: поставьте тарелку с говядиной и всеми ингредиентами в холодильник примерно на 15-20 минут, чтобы вкусы объединились, а мясо охладилось.

2. Подача: После охлаждения достаньте блюдо из холодильника и подавайте. Карпаччо можно сочетать со свежим хлебом или подавать как закуску перед основным приёмом пищи.

Уточнения

Карпа́ччо (итал. Carpaccio) — блюдо из тонко нарезанных кусочков сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом на основе оливкового масла и лимонa.



