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Приготовьте вкусное карпаччо в домашних условиях. Кулинарные советы

1:20
Еда

Подготовка мяса

1. Выбор говядины: попросите мясника нарезать тонкие ломтики говядины или купите уже нарезанное мясо.

Мясные стейки
Фото: freepik.com by bublikhaus, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мясные стейки

2. Выложите мясо на тарелку: аккуратно разложите ломтики говядины на чистой тарелке.

Приготовление

1. Оливковое масло: сбрызните говядину небольшим количеством оливкового масла для придания насыщенного вкуса.

2. Лимон: равномерно полейте мясо соком лимона для свежей нотки.

3. Специи: посолите и поперчите говядину. По желанию добавьте каперсы или измельчённый чеснок для усиления вкуса.

4. Дополнения (по желанию):
— Свежие листья рукколы рядом с говядиной придадут блюду перечную нотку.
— Натёртый сыр пармезан добавит сливочные и солёные оттенки.

Завершение

1. Охлаждение: поставьте тарелку с говядиной и всеми ингредиентами в холодильник примерно на 15-20 минут, чтобы вкусы объединились, а мясо охладилось.

2. Подача: После охлаждения достаньте блюдо из холодильника и подавайте. Карпаччо можно сочетать со свежим хлебом или подавать как закуску перед основным приёмом пищи.

 

Уточнения

Карпа́ччо (итал. Carpaccio) — блюдо из тонко нарезанных кусочков сырой говяжьей вырезки, приправленной соусом на основе оливкового масла и лимонa.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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