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Вкусный и хрустящий жареный картофель: вот как его правильно приготовить

1:53
Еда

Ингредиенты

— Картофель — 500 г.
— Растительное масло — 50 мл.
— Соль — по вкусу.
— Специи (по желанию).

картофель
Фото: Freepik by Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
картофель

Приготовление

1. Подготовка картофеля

— Очистите картофель от кожуры и промойте под холодной водой.
— Нарежьте картофель ломтиками толщиной примерно 0,5 см. Чем тоньше нарезан картофель, тем быстрее он приготовится.

2. Обсушивание

— После нарезки выложите картофель на бумажное полотенце и обсушите. Это поможет избавиться от лишней влаги, которая может сделать картофель мягким вместо хрустящего.

3. Разогрев масла

— Налейте растительное масло в сковороду и хорошо разогрейте на среднем огне. Масла должно быть достаточно, чтобы покрыть дно сковороды слоем примерно 2 мм.

4. Жарка

— Выложите картофель в горячее масло одним слоем. Если выложить слишком много картофеля сразу, он будет тушиться, а не жариться.
— Жарьте картофель на среднем огне, периодически помешивая, чтобы он равномерно прожарился. Время приготовления зависит от толщины ломтиков, но обычно занимает 15-20 минут.

5. Посол и специи

— Посолите картофель за 5-10 минут до окончания жарки. Если посолить раньше, картофель может выделять сок и стать мягким.
— По желанию можно добавить специи, такие как черный перец, паприка или чеснок.

6. Проверка готовности

— Готовый картофель должен быть золотистого цвета и хрустящим снаружи, но мягким внутри.

7. Подача

— Подавать жареную картошку лучше горячей, посыпав зеленью или подавая с соусами.

Уточнения

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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