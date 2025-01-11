Вкусный и хрустящий жареный картофель: вот как его правильно приготовить

— Картофель — 500 г.
— Растительное масло — 50 мл.
— Соль — по вкусу.
— Специи (по желанию).
— Очистите картофель от кожуры и промойте под холодной водой.
— Нарежьте картофель ломтиками толщиной примерно 0,5 см. Чем тоньше нарезан картофель, тем быстрее он приготовится.
— После нарезки выложите картофель на бумажное полотенце и обсушите. Это поможет избавиться от лишней влаги, которая может сделать картофель мягким вместо хрустящего.
— Налейте растительное масло в сковороду и хорошо разогрейте на среднем огне. Масла должно быть достаточно, чтобы покрыть дно сковороды слоем примерно 2 мм.
— Выложите картофель в горячее масло одним слоем. Если выложить слишком много картофеля сразу, он будет тушиться, а не жариться.
— Жарьте картофель на среднем огне, периодически помешивая, чтобы он равномерно прожарился. Время приготовления зависит от толщины ломтиков, но обычно занимает 15-20 минут.
— Посолите картофель за 5-10 минут до окончания жарки. Если посолить раньше, картофель может выделять сок и стать мягким.
— По желанию можно добавить специи, такие как черный перец, паприка или чеснок.
— Готовый картофель должен быть золотистого цвета и хрустящим снаружи, но мягким внутри.
— Подавать жареную картошку лучше горячей, посыпав зеленью или подавая с соусами.
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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