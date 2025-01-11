Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури

1. Подготовка сыра: натрите сыр на крупной терке.
2. Яичная смесь: в отдельной миске взбейте яйца со сметаной до однородной массы. Добавьте соль по вкусу.
3. Тесто: постепенно добавьте муку и разрыхлитель к яичной смеси, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
4. Добавление сыра: в полученное тесто добавьте натертый сыр и аккуратно перемешайте.
5. Выпекание: форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите тесто в форму и равномерно распределите его.
6. Запекание: разогрейте духовку до 180°C и выпекайте хачапури около 20-25 минут, пока верх не станет золотистым.
7. Подача: готовое блюдо можно подавать горячим, разрезав на порционные кусочки.
Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.
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