Быстро и легко: приготовьте ленивые хачапури

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Ингредиенты

Сыр сулугуни (или адыгейский сыр) — 200 г. Яйца — 4 шт. Сметана — 100 г. Мука — 50 г. Разрыхлитель — 0,5 ч. л. Соль — по вкусу. Масло сливочное — для смазывания формы.

Приготовление

1. Подготовка сыра: натрите сыр на крупной терке.

Фото: commons.wikimedia.org by Schalwa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хачапури

2. Яичная смесь: в отдельной миске взбейте яйца со сметаной до однородной массы. Добавьте соль по вкусу.

3. Тесто: постепенно добавьте муку и разрыхлитель к яичной смеси, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.

4. Добавление сыра: в полученное тесто добавьте натертый сыр и аккуратно перемешайте.

5. Выпекание: форму для запекания смажьте сливочным маслом. Выложите тесто в форму и равномерно распределите его.

6. Запекание: разогрейте духовку до 180°C и выпекайте хачапури около 20-25 минут, пока верх не станет золотистым.

7. Подача: готовое блюдо можно подавать горячим, разрезав на порционные кусочки.

Уточнения

Хачапу́ри (груз. ხაჭაპური МФА: ) — блюдо грузинской кухни, национальное мучное изделие, булка с начинкой из сыра.

