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Экономичный и вкусный рецепт: котлеты из отварного картофеля и тунца, которые можно и пожарить

2:42
Еда

Котлеты из отварного картофеля и тунца — это вкусное и универсальное блюдо, которое легко приготовить на любой случай. Рецепт прост в исполнении, требует минимального набора ингредиентов, а приготовление в духовке делает котлеты мягкими, сочными и диетическими.

Котлеты
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Котлеты

Эти запечённые котлеты, предложенные итальянским кулинарным блогом Giallozafferano, не только просты в приготовлении, но и экономичны, так как не содержат яиц. Они станут отличным вариантом для быстрого обеда или ужина, а также их можно заготовить впрок, заморозив перед приготовлением. Замороженные котлеты всегда будут готовы к запеканию в духовке, когда вам это понадобится.

Для приготовления котлет вам понадобятся:

  • 500 г картофеля;
  • 120 г тунца в масле;
  • 80 г муки;
  • 50 г пармезана (по желанию);
  • 20 г чёрных оливок (по желанию);
  • петрушка;
  • оливковое масло первого отжима;
  • соль.

Приготовление

  1. Отварите картофель в кастрюле с водой. Выбирайте картофель среднего размера, чтобы он приготовился примерно за 30 минут.
  2. Когда картофель будет готов, очистите его от кожуры и поместите в большую миску.
  3. Разомните картофель вилкой или толкушкой.
  4. Добавьте в картофельное пюре сыр пармезан и щепотку соли, перемешайте.
  5. Добавьте размятый тунец в масле, чёрные оливки без косточек, немного петрушки и оливковое масло первого отжима.
  6. Добавьте муку. Хорошо перемешайте смесь картофеля и тунца и дайте постоять примерно 10-15 минут при комнатной температуре.
  7. Застелите противень бумагой для выпечки.
  8. Смочите руки водой и возьмите немного пюре из тунца и картофеля. Сформируйте шарик и поместите его на противень, застеленный бумагой для выпечки. Разровняйте ладонью, чтобы получилась котлета из картофеля и тунца.
  9. Посыпьте поверхность котлеты сыром пармезаном и добавьте немного оливкового масла.
  10. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте котлеты при температуре 200 градусов в течение примерно 20 минут.

Если вы хотите приготовить котлеты на сковороде, то сначала положите их в морозилку на 30 минут. Это поможет избежать их развала во время приготовления.

Налейте оливковое масло первого холодного отжима в сковороду с антипригарным покрытием и нагрейте его, положите котлеты. Обжаривайте их с обеих сторон примерно 7-8 минут, часто переворачивая лопаткой.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости. 

Тунцы́ (лат  Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).

Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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