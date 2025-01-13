Экономичный и вкусный рецепт: котлеты из отварного картофеля и тунца, которые можно и пожарить

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Котлеты из отварного картофеля и тунца — это вкусное и универсальное блюдо, которое легко приготовить на любой случай. Рецепт прост в исполнении, требует минимального набора ингредиентов, а приготовление в духовке делает котлеты мягкими, сочными и диетическими.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Котлеты

Эти запечённые котлеты, предложенные итальянским кулинарным блогом Giallozafferano, не только просты в приготовлении, но и экономичны, так как не содержат яиц. Они станут отличным вариантом для быстрого обеда или ужина, а также их можно заготовить впрок, заморозив перед приготовлением. Замороженные котлеты всегда будут готовы к запеканию в духовке, когда вам это понадобится.

Для приготовления котлет вам понадобятся:

500 г картофеля;

120 г тунца в масле;

80 г муки;

50 г пармезана (по желанию);

20 г чёрных оливок (по желанию);

петрушка;

оливковое масло первого отжима;

соль.

Приготовление

Отварите картофель в кастрюле с водой. Выбирайте картофель среднего размера, чтобы он приготовился примерно за 30 минут. Когда картофель будет готов, очистите его от кожуры и поместите в большую миску. Разомните картофель вилкой или толкушкой. Добавьте в картофельное пюре сыр пармезан и щепотку соли, перемешайте. Добавьте размятый тунец в масле, чёрные оливки без косточек, немного петрушки и оливковое масло первого отжима. Добавьте муку. Хорошо перемешайте смесь картофеля и тунца и дайте постоять примерно 10-15 минут при комнатной температуре. Застелите противень бумагой для выпечки. Смочите руки водой и возьмите немного пюре из тунца и картофеля. Сформируйте шарик и поместите его на противень, застеленный бумагой для выпечки. Разровняйте ладонью, чтобы получилась котлета из картофеля и тунца. Посыпьте поверхность котлеты сыром пармезаном и добавьте немного оливкового масла. Поставьте противень в разогретую духовку и запекайте котлеты при температуре 200 градусов в течение примерно 20 минут.

Если вы хотите приготовить котлеты на сковороде, то сначала положите их в морозилку на 30 минут. Это поможет избежать их развала во время приготовления.

Налейте оливковое масло первого холодного отжима в сковороду с антипригарным покрытием и нагрейте его, положите котлеты. Обжаривайте их с обеих сторон примерно 7-8 минут, часто переворачивая лопаткой.

Уточнения

Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.



Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).



Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

