Экономичный и вкусный рецепт: котлеты из отварного картофеля и тунца, которые можно и пожарить

Котлеты из отварного картофеля и тунца — это вкусное и универсальное блюдо, которое легко приготовить на любой случай. Рецепт прост в исполнении, требует минимального набора ингредиентов, а приготовление в духовке делает котлеты мягкими, сочными и диетическими.
Эти запечённые котлеты, предложенные итальянским кулинарным блогом Giallozafferano, не только просты в приготовлении, но и экономичны, так как не содержат яиц. Они станут отличным вариантом для быстрого обеда или ужина, а также их можно заготовить впрок, заморозив перед приготовлением. Замороженные котлеты всегда будут готовы к запеканию в духовке, когда вам это понадобится.
Для приготовления котлет вам понадобятся:
Приготовление
Если вы хотите приготовить котлеты на сковороде, то сначала положите их в морозилку на 30 минут. Это поможет избежать их развала во время приготовления.
Налейте оливковое масло первого холодного отжима в сковороду с антипригарным покрытием и нагрейте его, положите котлеты. Обжаривайте их с обеих сторон примерно 7-8 минут, часто переворачивая лопаткой.
Котле́та (от фр. côtelette — «рёбрышко») — в первоначальном значении: кусок мяса, приготовленный на кости.
Тунцы́ (лат Thunnus) — род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae).
Карто́фель или паслён клубнено́сный (лат. Solánum tuberósum), — вид многолетних клубненосных травянистых растений из рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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