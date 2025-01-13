Готовим простое печенье всего за полчаса — это быстрее, чем сходить в магазин за покупным

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Это печенье станет идеальным дополнением к любому напитку — чаю, молоку, кофе, соку и другим. А готовится оно за считанные минуты, не считая выпечки!

Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Печенье

Ингредиенты:

Яйца — 2 шт.

Сахар — 100 г

Растительное масло — 80 г

Мука — 300 г

Разрыхлитель — 2 ч. л.

Ванилин — по вкусу

Соль — щепотка

Приготовление

В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до получения пышной белой массы. Влейте растительное масло, добавьте ванилин и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте миксером на низкой скорости до однородной консистенции. Застелите противень пергаментной бумагой и ложкой выложите тесто, формируя круглые заготовки. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

