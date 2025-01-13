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Готовим простое печенье всего за полчаса — это быстрее, чем сходить в магазин за покупным

0:56
Еда

Это печенье станет идеальным дополнением к любому напитку — чаю, молоку, кофе, соку и другим. А готовится оно за считанные минуты, не считая выпечки!

Печенье
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье

Ингредиенты:

  • Яйца — 2 шт.
  • Сахар — 100 г
  • Растительное масло — 80 г
  • Мука — 300 г
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Ванилин — по вкусу
  • Соль — щепотка

Приготовление

  1. В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до получения пышной белой массы.
  2. Влейте растительное масло, добавьте ванилин и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте миксером на низкой скорости до однородной консистенции.
  3. Застелите противень пергаментной бумагой и ложкой выложите тесто, формируя круглые заготовки.
  4. Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.

Уточнения

Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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