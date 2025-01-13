Готовим простое печенье всего за полчаса — это быстрее, чем сходить в магазин за покупным
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Это печенье станет идеальным дополнением к любому напитку — чаю, молоку, кофе, соку и другим. А готовится оно за считанные минуты, не считая выпечки!
Фото: flickr.com by Timothy Vollmer, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Печенье
Ингредиенты:
- Яйца — 2 шт.
- Сахар — 100 г
- Растительное масло — 80 г
- Мука — 300 г
- Разрыхлитель — 2 ч. л.
- Ванилин — по вкусу
- Соль — щепотка
Приготовление
- В глубокой миске взбейте яйца с солью и сахаром до получения пышной белой массы.
- Влейте растительное масло, добавьте ванилин и просеянную муку с разрыхлителем. Перемешайте миксером на низкой скорости до однородной консистенции.
- Застелите противень пергаментной бумагой и ложкой выложите тесто, формируя круглые заготовки.
- Выпекайте печенье в разогретой до 200 градусов духовке в течение 20 минут.
Уточнения
Пече́нье — небольшие мучные кондитерские изделия различной формы и пониженной влажности.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру