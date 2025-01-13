Этот чудесный пирог с картофелем и тыквой восхитителен: в начинке также шпик и два вида сыра

Пикантный и сытный пирог с тыквой и картофелем — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подойдёт для быстрого семейного обеда или ужина. Его приготовление не займёт много времени, а вкус пирога от итальянского портала Giallozafferano восхитит ваших домашних!
Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:
Приготовление
Когда пирог будет готов, дайте ему немного остыть и наслаждайтесь!
Вы можете использовать и другие виды теста для приготовления пирога, например, тесто "Паста Брайз" или песочное тесто. Также вы можете добавить в начинку шалфей или розмарин для более насыщенного вкуса. Вместо сыра бри можно использовать любые другие сорта, например, таледжио, страккино или горгонзола.
Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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