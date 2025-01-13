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Этот чудесный пирог с картофелем и тыквой восхитителен: в начинке также шпик и два вида сыра

2:00
Еда

Пикантный и сытный пирог с тыквой и картофелем — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подойдёт для быстрого семейного обеда или ужина. Его приготовление не займёт много времени, а вкус пирога от итальянского портала Giallozafferano восхитит ваших домашних!

слоёный пирог
Фото: freepik
слоёный пирог

Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:

  • 1 упаковка готового слоёного теста;
  • картофель — 500 г;
  • тыква — 400 г;
  • сыр бри — 120 г (или другой мягкий сыр по вкусу);
  • шпик — 50 г (нарезанный кубиками);
  • пармезан — 100 г;
  • оливковое масло первого отжима;
  • соль.

Приготовление

  1. Начните с того, что отварите картофель в кожуре до мягкости. Затем очистите его и разомните вилкой, но не мельчите, а оставьте крупные кусочки.
  2. Тыкву очистите, нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде с маслом и солью в течение 15-20 минут.
  3. Добавьте тыкву к картофелю, перемешайте, добавьте горсть пармезана, немного соли и снова перемешайте.
  4. Раскатайте слоёное тесто и поместите его в форму для выпечки. Проколите основу вилкой и выложите в неё тыквенно-картофельную начинку.
  5. Сверху выложите кубики шпика и посыпьте всё пармезаном.
  6. Запекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут или пока края не станут золотисто-коричневыми.

Когда пирог будет готов, дайте ему немного остыть и наслаждайтесь!

Вы можете использовать и другие виды теста для приготовления пирога, например, тесто "Паста Брайз" или песочное тесто. Также вы можете добавить в начинку шалфей или розмарин для более насыщенного вкуса. Вместо сыра бри можно использовать любые другие сорта, например, таледжио, страккино или горгонзола.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. 

Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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