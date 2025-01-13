Этот чудесный пирог с картофелем и тыквой восхитителен: в начинке также шпик и два вида сыра

2:00 Your browser does not support the audio element. Еда

Пикантный и сытный пирог с тыквой и картофелем — это простое и вкусное блюдо, которое идеально подойдёт для быстрого семейного обеда или ужина. Его приготовление не займёт много времени, а вкус пирога от итальянского портала Giallozafferano восхитит ваших домашних!

Фото: freepik слоёный пирог

Для приготовления пирога вам понадобятся следующие ингредиенты:

1 упаковка готового слоёного теста;

картофель — 500 г;

тыква — 400 г;

сыр бри — 120 г (или другой мягкий сыр по вкусу);

шпик — 50 г (нарезанный кубиками);

пармезан — 100 г;

оливковое масло первого отжима;

соль.

Приготовление

Начните с того, что отварите картофель в кожуре до мягкости. Затем очистите его и разомните вилкой, но не мельчите, а оставьте крупные кусочки. Тыкву очистите, нарежьте кубиками и обжарьте на сковороде с маслом и солью в течение 15-20 минут. Добавьте тыкву к картофелю, перемешайте, добавьте горсть пармезана, немного соли и снова перемешайте. Раскатайте слоёное тесто и поместите его в форму для выпечки. Проколите основу вилкой и выложите в неё тыквенно-картофельную начинку. Сверху выложите кубики шпика и посыпьте всё пармезаном. Запекайте пирог в духовке при температуре 180 градусов в течение 30 минут или пока края не станут золотисто-коричневыми.

Когда пирог будет готов, дайте ему немного остыть и наслаждайтесь!

Вы можете использовать и другие виды теста для приготовления пирога, например, тесто "Паста Брайз" или песочное тесто. Также вы можете добавить в начинку шалфей или розмарин для более насыщенного вкуса. Вместо сыра бри можно использовать любые другие сорта, например, таледжио, страккино или горгонзола.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий.



Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).



