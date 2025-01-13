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Забудьте о крутом кипятке: как сварить пельмени, чтобы они не потеряли форму

Еда

Многие не слишком опытные кулинары, следуя инструкциям на упаковке или советам близких, бросают замороженные пельмени в кипящую воду. Однако этот метод часто приводит к тому, что пельмени развариваются и теряют свою форму.

Пельмени
Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Пельмени

Опытные повара отмечают, что резкий перепад температур при погружении пельменей в кипяток может вызвать их лопание и разваривание. Чтобы избежать этого, важно соблюдать правильную последовательность действий.

Для приготовления идеальных пельменей рекомендуется сначала замочить их в холодной воде на несколько минут, а затем опустить их в воду, которая нагрелась не до состояния крутого кипятка, а до температуры, не превышающей 50 градусов.

Такой подход позволит пельменям равномерно прогреться и сохранить свою форму.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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