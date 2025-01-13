Забудьте о крутом кипятке: как сварить пельмени, чтобы они не потеряли форму

Многие не слишком опытные кулинары, следуя инструкциям на упаковке или советам близких, бросают замороженные пельмени в кипящую воду. Однако этот метод часто приводит к тому, что пельмени развариваются и теряют свою форму.

Фото: flickr.com by Tim Sackton, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пельмени

Опытные повара отмечают, что резкий перепад температур при погружении пельменей в кипяток может вызвать их лопание и разваривание. Чтобы избежать этого, важно соблюдать правильную последовательность действий.

Для приготовления идеальных пельменей рекомендуется сначала замочить их в холодной воде на несколько минут, а затем опустить их в воду, которая нагрелась не до состояния крутого кипятка, а до температуры, не превышающей 50 градусов.

Такой подход позволит пельменям равномерно прогреться и сохранить свою форму.

Уточнения

Пельме́ни (ед. ч. пельме́нь, от коми пель нянь «хлебное ухо») — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса, употребляемое в варёном виде.

