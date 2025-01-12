Щавелевый суп без щавеля: как сохранить вкус лета зимой

2:09 Your browser does not support the audio element. Еда

Щавелевый суп ассоциируется с летом благодаря своей свежести и кислинке. Но даже зимой можно приготовить этот суп, заменив щавель доступными ингредиентами. Итоговое блюдо сохранит яркий вкус и аромат, идеально подойдя для холодной поры.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Овощной суп

Ингредиенты:

пучок укропа – добавляет свежести и аромата;

пучок петрушки – придаёт насыщенность;

пучок зелёного лука – добавляет лёгкую остроту;

пучок шпината – заменяет щавель, сохраняя характерный вкус;

сок 1–2 лимонов – обеспечивает необходимую кислинку;

картофель – 2–3 шт., основа супа;

морковь – 1 шт., для сладости и цвета;

вода или бульон (овощной/куриный) – 1,5–2 литра.

Как приготовить:

Тщательно промойте всю зелень под проточной водой, удалите грубые стебли. Мелко порубите укроп, петрушку, зелёный лук, а листья шпината можно оставить целыми, если они небольшие. В кастрюлю налейте 1,5–2 литра воды или готового бульона. Доведите до кипения, добавьте нарезанный картофель и морковь. Варите овощи на среднем огне до полной готовности. Как только овощи будут готовы, добавьте в суп лимонный сок, подготовленную зелень (укроп, петрушку, зелёный лук и шпинат). Доведите суп до кипения, но не переваривайте зелень — достаточно нескольких минут, чтобы она сохранила свой яркий цвет и полезные свойства. Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте супу настояться 5–7 минут. При подаче добавьте по желанию немного сметаны или оливкового масла для усиления вкуса.

Полезные советы:

Для более насыщенного вкуса используйте куриный бульон.

Если хотите усилить кислинку, добавьте немного лимонной цедры или щепотку лимонной кислоты.

В качестве альтернативы шпинату можно использовать мангольд или другой зелёный листовой овощ.

Уточнения

Щаве́левый суп — первое жидкое блюдо, одним из основных ингредиентов которого являются молодые листья дикорастущего, огородного или шпинатного щавеля.

