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Щавелевый суп без щавеля: как сохранить вкус лета зимой

2:09
Еда

Щавелевый суп ассоциируется с летом благодаря своей свежести и кислинке. Но даже зимой можно приготовить этот суп, заменив щавель доступными ингредиентами. Итоговое блюдо сохранит яркий вкус и аромат, идеально подойдя для холодной поры.

Овощной суп
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овощной суп

Ингредиенты:

  • пучок укропа – добавляет свежести и аромата;
  • пучок петрушки – придаёт насыщенность;
  • пучок зелёного лука – добавляет лёгкую остроту;
  • пучок шпината – заменяет щавель, сохраняя характерный вкус;
  • сок 1–2 лимонов – обеспечивает необходимую кислинку;
  • картофель – 2–3 шт., основа супа;
  • морковь – 1 шт., для сладости и цвета;
  • вода или бульон (овощной/куриный) – 1,5–2 литра.

Как приготовить:

  1. Тщательно промойте всю зелень под проточной водой, удалите грубые стебли. Мелко порубите укроп, петрушку, зелёный лук, а листья шпината можно оставить целыми, если они небольшие.
  2. В кастрюлю налейте 1,5–2 литра воды или готового бульона. Доведите до кипения, добавьте нарезанный картофель и морковь. Варите овощи на среднем огне до полной готовности.
  3. Как только овощи будут готовы, добавьте в суп лимонный сок, подготовленную зелень (укроп, петрушку, зелёный лук и шпинат).
  4. Доведите суп до кипения, но не переваривайте зелень — достаточно нескольких минут, чтобы она сохранила свой яркий цвет и полезные свойства.
  5. Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте супу настояться 5–7 минут.
  6. При подаче добавьте по желанию немного сметаны или оливкового масла для усиления вкуса.

Полезные советы:

  • Для более насыщенного вкуса используйте куриный бульон.
  • Если хотите усилить кислинку, добавьте немного лимонной цедры или щепотку лимонной кислоты.
  • В качестве альтернативы шпинату можно использовать мангольд или другой зелёный листовой овощ.

Уточнения

Щаве́левый суп — первое жидкое блюдо, одним из основных ингредиентов которого являются молодые листья дикорастущего, огородного или шпинатного щавеля.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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