Щавелевый суп без щавеля: как сохранить вкус лета зимой
2:09
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12.01.2025 23:57
Щавелевый суп ассоциируется с летом благодаря своей свежести и кислинке. Но даже зимой можно приготовить этот суп, заменив щавель доступными ингредиентами. Итоговое блюдо сохранит яркий вкус и аромат, идеально подойдя для холодной поры.
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Овощной суп
Ингредиенты:
пучок укропа – добавляет свежести и аромата;
пучок петрушки – придаёт насыщенность;
пучок зелёного лука – добавляет лёгкую остроту;
пучок шпината – заменяет щавель, сохраняя характерный вкус;
сок 1–2 лимонов – обеспечивает необходимую кислинку;
картофель – 2–3 шт., основа супа;
морковь – 1 шт., для сладости и цвета;
вода или бульон (овощной/куриный) – 1,5–2 литра.
Как приготовить:
Тщательно промойте всю зелень под проточной водой, удалите грубые стебли. Мелко порубите укроп, петрушку, зелёный лук, а листья шпината можно оставить целыми, если они небольшие.
В кастрюлю налейте 1,5–2 литра воды или готового бульона. Доведите до кипения, добавьте нарезанный картофель и морковь. Варите овощи на среднем огне до полной готовности.
Как только овощи будут готовы, добавьте в суп лимонный сок, подготовленную зелень (укроп, петрушку, зелёный лук и шпинат).
Доведите суп до кипения, но не переваривайте зелень — достаточно нескольких минут, чтобы она сохранила свой яркий цвет и полезные свойства.
Снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и дайте супу настояться 5–7 минут.
При подаче добавьте по желанию немного сметаны или оливкового масла для усиления вкуса.
Полезные советы:
Для более насыщенного вкуса используйте куриный бульон.
Если хотите усилить кислинку, добавьте немного лимонной цедры или щепотку лимонной кислоты.
В качестве альтернативы шпинату можно использовать мангольд или другой зелёный листовой овощ.
Уточнения
первое жидкое блюдо, одним из основных ингредиентов которого являются молодые листья дикорастущего, огородного или шпинатного щавеля. Щаве́левый суп —
Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.