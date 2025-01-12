Ленивая пицца: как приготовить вкусное блюдо за 10 минут

Пицца — любимое блюдо взрослых и детей, но готовка теста и использование духовки отнимают много времени. Этот рецепт пиццы на сковороде идеально подойдёт для тех, кто хочет приготовить вкусное блюдо быстро и без лишних хлопот.
Добавляйте в начинку любые продукты по вкусу: оливки, кукурузу, зелень или острый соус. Для более плотного теста увеличьте количество муки, а для лёгкого варианта используйте меньше майонеза.
Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.
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