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Ленивая пицца: как приготовить вкусное блюдо за 10 минут

1:36
Еда

Пицца — любимое блюдо взрослых и детей, но готовка теста и использование духовки отнимают много времени. Этот рецепт пиццы на сковороде идеально подойдёт для тех, кто хочет приготовить вкусное блюдо быстро и без лишних хлопот.

Пицца
Фото: pixnio.com by Scott Bauer, U.S. Department of Agriculture, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Пицца

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • майонез – 2 ст. л.;
  • мука – 5 ст. л.;
  • кетчуп, соль, перец – по вкусу;
  • колбаса – 100 г;
  • помидор – 1 шт.;
  • сыр – 100 г.

Как готовить:

  1. В глубокой миске смешайте яйца, соль, перец, сметану и майонез. Взбейте смесь венчиком до однородности.
  2. Постепенно добавьте муку, тщательно перемешивая, чтобы избежать комочков.
  3. Нарежьте колбасу, ветчину, сосиски или другие ингредиенты для начинки. Также подготовьте помидор, болгарский перец или грибы.
  4. Натрите сыр на крупной тёрке.
  5. Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла. Вылейте на неё приготовленное тесто, равномерно распределите и полейте кетчупом.
  6. Выложите подготовленную начинку и посыпьте всё сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте на среднем огне до запекания теста и расплавления сыра.

Полезные советы:

Добавляйте в начинку любые продукты по вкусу: оливки, кукурузу, зелень или острый соус. Для более плотного теста увеличьте количество муки, а для лёгкого варианта используйте меньше майонеза.

Уточнения

Пи́цца (итал. pizza) — традиционное итальянское блюдо, изначально в виде круглой дрожжевой лепёшки, выпекаемой с уложенной сверху начинкой из томатного соуса, сыра и зачастую других ингредиентов, таких как мясо, овощи, грибы и прочие продукты.

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Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, корреспондент Правды.Ру.
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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