Рецепт вкуснейших шоколадных шариков с начинкой

0:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот десерт можно сделать с любой густой начинкой на ваш выбор, например, вишнёвым джемом, варёной сгущёнкой, кусочком молочного или белого шоколада, а можно оставить без начинки.

Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шоколадные шарики с начинкой

Вам потребуется: 1 банан, 2 ст. л. кокосовой муки, 2 ст. л. какао, 2 ст. л. мёда.

Процесс приготовления:

Банан раздавите вилкой.

Добавьте муку, какао и мёд. Замесите тесто.

Поставьте его в холодильник минут на 10.

Из теста сделайте лепёшки диаметром 5 см, в центр положите начинку и аккуратно загните края, чтобы получился шарик.

Выпекайте в духовке, разогретой до 170 градусов минут 7-10.

Приятного аппетита!