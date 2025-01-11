Рецепт вкуснейших шоколадных шариков с начинкой

Этот десерт можно сделать с любой густой начинкой на ваш выбор, например, вишнёвым джемом, варёной сгущёнкой, кусочком молочного или белого шоколада, а можно оставить без начинки.
Вам потребуется: 1 банан, 2 ст. л. кокосовой муки, 2 ст. л. какао, 2 ст. л. мёда.
Процесс приготовления:
Приятного аппетита!
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