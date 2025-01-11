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Рецепт вкуснейших шоколадных шариков с начинкой

0:50
Еда

Этот десерт можно сделать с любой густой начинкой на ваш выбор, например, вишнёвым джемом, варёной сгущёнкой, кусочком молочного или белого шоколада, а можно оставить без начинки.

Шоколадные шарики с начинкой
Фото: commons.wikimedia.org by Mushki Brichta, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шоколадные шарики с начинкой

Вам потребуется: 1 банан, 2 ст. л. кокосовой муки, 2 ст. л. какао, 2 ст. л. мёда.

Процесс приготовления:

  • Банан раздавите вилкой.
  • Добавьте муку, какао и мёд. Замесите тесто.
  • Поставьте его в холодильник минут на 10.
  • Из теста сделайте лепёшки диаметром 5 см, в центр положите начинку и аккуратно загните края, чтобы получился шарик.
  • Выпекайте в духовке, разогретой до 170 градусов минут 7-10.

Приятного аппетита!

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Автор Оксана Пермякова
Оксана Пермякова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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